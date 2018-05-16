美國運營商承諾明年第一季度推出移動5G服務

據外媒報道，美國運營商Verizon幾周前才確定將在2018年“下半年的某個時候”推出5G無線服務，該公司首席執行官勞威爾-麥克亞當(Lowell McAdam)今日又把這個計劃更明確了一些。他在接受電視採訪時表示，公司已經“鎖定”了包括洛杉矶在内的4個城市，將在2018年第四季度推出固網5G服務，然後在2019年第一季度推出移動5G服務。

到目前為止，該運營商尚未公布5G服務先發城市的數量和名字。它在今年1月承諾，2018年將在三到五個城市推出5G服務，當時它宣布加州薩克拉門託將是首批獲得5G硬件的城市之一。

將洛杉矶加入5G服務首發城市名單很重要，因為該市人口眾多，地域廣闊，這也從側面錶明了Verizon選擇在該市推出5G服務併不僅僅是為了給5G服務提供一個合適的測試平台。

麥克亞當還暗示過會在波士頓部署5G網絡。麥克亞當在接受媒體採訪時還說：“我們與某些很有前瞻性眼光的市長保持著良好的合作關系，比如波士頓市長馬蒂-沃爾什(Marty Walsh)和洛杉矶市長加塞蒂(Garcetti)就是最好的例子。所以，我們希望能夠真正展示出5G的規模和它在所有應用中對人們造成的影響。”

麥克亞當說，Verizon將建立超過1000個基站併按國際標準來運營。他說：“我們已經為固網無線應用準備好了硬件，包括智能家居、家電、寬帶、Alexa、Siri等等。然後我們將在2019年第一季度很快推出移動5G服務，因為那時候兼容5G網絡的移動設備也上市了。”

該公司的5G服務的具體發布日期仍很模糊，但是越來越多的迹象表明，這個時間會是今年秋季。Verizon最初承諾在2018年的某個時候推出5G服務，但是現在已經到了5月份，因此下半年推出的可能性越來越大。

Verizon的硬件合作夥伴三星獲得美國聯邦通信委員會對首款家用5G調製解調器的批準後不久，麥克亞當表示，Verizon的5G服務發布時間可能會是“2018年底之前”。今日，麥克亞當將這個時間區間進一步縮小到“第四季度”。

與此同時，Verizon的競爭對手Sprint今日宣布它將於2019年在紐約市、鳳凰城和堪薩斯市發布其5G服務。

來源：騰訊科技

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