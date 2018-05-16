【IPO追蹤】小米手機銷售量躍居全球第四

正申請上市的小米，吸引投資界的眼球。媒體就追蹤小米的新聞。今午，香港媒體有一則新聞，就是內媒報道，小米公司公布第1季度海外市場表現，公司引述研調機構IDG數據指，在2018年第1季度，小米手機在海外保持增長，出貨量2800萬部，按年增長87.8%，市場佔有率8.4%，超越OPPO擠身全球第4位。

數日前，知名機構Strategy Analytics發布了最近1個季度的手機銷量排名，從中可以看出國產品牌的進步，雖然與排名前二位的三星與蘋果還有少許差距，當然了，這裏說的全球市場，如果只是國內市場的話，世界第一的三星已經排不上號了。

說起國產品牌，首先讓人聯想到的就是華米OV了，特別是小米，2018年可以說是小米關鍵一年，增長率位居全球第一，隨著全球智能手機出貨量每年下降2％，到2018年Q1已經達到了3.45億部。小米一季度出貨量同比增長125％，增速超過所有主要競爭對手。同時排名可以看出小米在第一季度以2830萬台的數量已經反超OV，達到國產第二的位置。

引用SA對小米的評價：小米的智能手機銷售量達到驚人的2830萬台，躍居第四位，2018年第一季度占全球市場份額8％，比一年前的4％翻了一番。本季度小米同比增長125％，超過所有主要競爭對手。小米在亞洲，特別是在印度正像野火般蔓延。正如此前小米創始人雷軍所說要用幾年時間，讓小米重回巔峰，實現國產第一。2018目前已經已經過去了一個季度，誰將成為最後的勝利者？國產能最終超越三星蘋果嗎？讓我們一起拭目以待！

看完上述訊息，一家要讚小米的企業宣傳隊伍，懂得.....。

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