皇岦國際教育(08105-HK)：未來發展瞄準「一帶一路」之機

馬來西亞民辦教育服務集團皇岦國際教育(08105-HK)今日於港交所掛牌上市，首掛開報0.47港元，較上市價0.4港元高17.5%。半日收0.485元，較上市價0.4元，高21%，成交2.69億股，涉資1.26億元。

上市儀式結束後，主席吳明璋表示，之所以選擇來香港上市因香港本身為國際金融中心，又背靠內地強大經濟體，同時還能輻射到東盟各國，對公司未來發展有助益。

他續指，公司未來發展將瞄準一帶一路的大方向，因涵蓋範圍廣闊，發展空間很大。目前公司正在尋求中國內地拓展業務，努力爭取教育項目，期望藉內地開放二孩時機抓住機會。

至於今年學生人數增長方面，吳明璋稱希望「越多越好」，相信上市以後隨著學校知名度提升對學校招生會有正面幫助。他續指，未來公司亦有可能考慮併購或建校計畫。

另一家內地功能性針織面料供應商智紡國際(08521-HK)首掛開報0.55港元，較上市價0.58港元低約5%。半日收0.58元，與上市價0.58元相同，成交1.126億股，涉資6579萬元。

文：鄒舒惠

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