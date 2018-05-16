恒指半日跌36點收復31000關

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美國十年期債息升至7年高，道指結束連續八日升勢，恒指昨天結束6連升，今早低開138點，一度跌逾300點，失守31000點，其後跌幅收窄。恒指中午收報31116點，跌36點，跌0.11%，成交525億元，國指半日收報12432點，跌9點，跌0.07%。 騰訊(00700-HK)為是今日市場焦點，半日收396.2元，跌1.8元，跌0.452%，成交1480萬股，涉資58.29億元。騰訊收市後市後公布季績，綜合十多家券商預測，按非通用會計準則(non-GAAP)計算，料騰訊今年首季純利中位數約為185.45億元人民幣，按年增長30%。 新鴻基地產(00016-HK)以251.6億元天價投得啟德1F區1號地皮，副董事總經理雷霆表示，預期連地價整個項目總投資額約400億元。新地半日收127.7元，跌1%。 醫藥板塊不少股份有突出表現。東陽光學(01558-HK)以38.6元開出，半日41.6元，升逾8.7%；石四藥(02005)報8.58元，升6.5%；四環醫藥(00460-HK)報2.15元，升逾9%；泰凌醫藥(01011-HK)升5.1%，報2.06元。 必瘦站(01830-HK)發盈喜，預期截至2018年3月31日底止全年營運利潤將按年增加逾一倍，半日收報1.41元，升16.5%。從事證券業務的民眾金融科技(00279-HK)周二出現洗倉式下挫，急插52.7%，收報0.265元。該股今早仍急跌，收報0.178元，跌33%。