港股總市值增至34.4兆 全球第六大 亞洲第三大

據香港發佈《2018 年第一季經濟報告》中的資料顯示，截至 3 月底，香港股票市場總市值增加 1.2% 至港幣 34.4 兆元，位居全球第六大及亞洲第三大，日均成交額年增 96.5% 至港幣 1461 億元。首季經首次公開招股籌集的資金較上季暴跌 40.5% 至港幣 244 億元，全球排名第五，其中大陸集資占比 87%。

新浪財經報導，香港股票市場在今年第一季出現大幅波動。恒指延續 2017 年的漲勢，在 2018 年 1 月 26 日上漲至 33154 點，創下歷史新高。不過，由於市場憂慮美國升息步伐較預期快以及中美貿易摩擦加劇，恒指其後大幅回吐，季末收報 30093 點，較 2017 年年底僅微漲 0.6%。同時，香港股票市場的總市值增加 1.2% 至港幣 34.4 兆元，位列全球第六大及亞洲第三大。

港股走勢

第一季交投暢旺。證券市場的平均每日成交額較上季激增 36.1% 至港幣 1461 億元，較去年同期更飆升 96.5%。

第一季經主板市場及創業板 (GEM) 新上市及上市後的集資總額，較上季的高基數急挫 57.6% 至港幣 1122 億元，但較去年同期則增加 78.2%。當中，經首次公開招股籌集的資金較上季急跌 40.5% 至港幣 244 億元。以首次公開招股籌集所得的金額計算，香港在期內排名全球第五位。

不過，報告也指出，鑒於業務的性質，集資活動在季度之間的波動也通常頗大。

截至 3 月底，共有 1070 家大陸企業 (包括 254 家 H 股公司、164 家「紅籌」公司及 652 家民營企業) 在香港的主板和創業板上市，占香港上市公司總數的 49% 及總市值的 67%。與大陸有關的股票在第一季占香港聯交所股份成交額的 79% 及集資總額的 87%。