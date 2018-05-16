Saildrone 獲李嘉誠牽頭完成6000萬美元融資 擴大無人艇船隊

海洋數據的提供商 Saildrone Inc.宣布，該公司在 B 輪融資中,完成了6000萬美元的資金籌集,以便擴大其全球海洋無人艇船隊，進而幫助實時監控地球情況。這輪融資由香港首富李嘉誠私人投資的維港投資(Horizons Ventures)牽頭,包括Capricorn(摩羯座投資集團)下屬 Technology Impact Fund(技術影響基金)、拉克斯資本(Lux Capital)、Social Capital 和 The Schmidt Family Foundation(施密特家族基金會)在內的現有投資者也參加了這輪融資。這讓 Saildrone 自2016年首次進入商業市場以來的融資總金額接近9000萬美元。

Saildrone 設想打造「一個量化星球」，並且正在為此建立新一代海洋基礎設施，以便為以前所未有的規模與無與倫比的成本效率,瞭解天氣情況、管理魚類種群和支持現場海洋科學,提供關鍵數據。自成立之日起,Saildrone 已成功地與像NOAA(美國國家海洋和大氣管理局)和NASA(美國國家航空和宇宙航行局)這樣的美國機構進行了合作，從而提供高品質的海洋觀測。

現在，作為公司拓展的一部分，Saildrone最近宣布與總部位於澳洲的CSIRO(澳洲聯邦科學與工業研究組織)進行一項為期多年的合作，並開始通過塔斯馬尼亞的霍巴特開展南大洋業務。

Saildrone 還在加州阿拉米達開設了一家面積為20萬平方英呎的先進製造工廠。在進行拓展後,這座工廠將會支持Saildrone加速生產和部署1000艘無人駕駛船隻,而這正是以6×6度分辨率實現覆蓋全球海洋的要求。

來源：匯港通訊

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