【港股解碼】銀行業的“假結構”性存款，也是逼不得已

2017年各大銀行在新的資管新規、同業業務被整治和嚴監管的背景下，“日子”過得併不怎麼樣，其中被稱為同業之王的興業銀行，從全年公佈的財報看，更是能體會到2017年的舉步艱難。

最近各大媒體掙先報到，銀行業結構性存款大幅增長，那麼為什麼銀行的結構性存款早不快速增長，晚不快速增長，偏偏在2017年至2018年之間突然快速增長？筆者認為主要是由於以下幾個原因：

新的資管新規導致銀行資產流失

在新的資管新規下銀行資管需要和各大公墓基金展開同台競爭，而公墓基金作為資產管理行業的“老兵”，其業務能力必然強於剛放開競爭的銀行資管。銀行為了留住以往的客戶，銀行在在各類理財產品中就選擇了結構性存款這個期限靈活，可以標明預期年化利率，且利率可突破監管窗口指導的上限。而銀行在這個時間點推出結構性存款，則可以對沖資管新規帶來的正面衝擊。近一年來各大中小型銀行業結構性存款業務增速較快，為的就是在以後，讓資管新政策影響最小化。



(數據來源：WIND)



同業業務受限導致存款流失嚴重

2017年從銀行報表中可以看出，個人消費貸款成為銀行最大放異彩的業務和營收增長點，銀行業長期息差走低，負債端成本持續上升，而作為風險較小的消費貸款則成了銀行的重點發展業務，例如：2017年平安銀行的小微金融業務就同比出現大增。

2017、2018年來，監管層對於銀行同業業務加強管制，同業業務量大幅下滑，如：興業銀行，銀行資管部為了避免流動性風險，全體提高零售理財產品收益率，客戶資金從存款轉向理財，存款增長普遍乏力。銀行的資產端整體增速乏力而負債端的個人消費貸款則是突飛猛進，這樣一來銀行僅有存量貸款就被消耗殆盡，而銀行貸款額度則是銀行的命門，如若一旦沒有貸款額度，則可能面臨流動性風險。結構性存款業務在這個時間點推上檯面，承擔起緩解銀行流動性危機的使命。

作者：鄭鵬超

編輯：徐冰瑩，賀秋霞

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