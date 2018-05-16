上市銀行資產質量面臨較大壓力 新準則下撥備計提將增加--安永

國際四大會計師事務所之一—安永周二發布中國銀行業報告稱，盡管不良率等指標有所好轉，但過剩產能行業及高負債杠桿企業信用風險仍持續暴露，上市銀行資產質量仍面臨較大壓力。

安永華明跨會計師事務所金融服務部合夥人許旭明在發布會上並表示，今年起H股上市銀行將實施新金融工具準則，撥備計提方法將由「已發生損失模型」改為「預期損失模型」，預計相關上市銀行撥備計提將增加，但對銀行的凈利潤無直接影響。

「盡管不良貸款率、關注類貸款比率及逾期貸款率等各項指標均有好轉跡象，但是部分上市銀行逾期90天以上貸款余額仍高於不良貸款余額，加之國家去杠桿政策及落後產能退出需要一定時間，對上市銀行資產質量形勢保持審慎樂觀。」許旭明稱。

對於新金融工具準則的影響，他表示，一方面，與「已發生損失模型」相比，「預期損失模型」是要根據未來宏觀經濟等多重因素考慮可能會發生的損失；另一方面，新準則要求對表外業務計提撥備，因此預計相關銀行需要計提的撥備將增加。

「但增加撥備未必會對銀行的凈利潤造成負面的影響，」他稱，「這是因為新會計政策生效需要使用追溯調整法，即在實施的第一天體現在凈資產而不是凈利潤中。」

他進一步解釋道，如撥備需要增加，則在2018年1月1日實施的時候直接減少年初未分配利潤，所以以後年度就是站在比較高的起點上，再根據實際情況相應計提撥備。

「不過，也有可能對部分銀行在未來產生負面的影響，這就跟銀行資產的結構、資產久期、風險狀況等因素有關。」許旭明稱。

中國銀行保險監督管理委員會周五稱，截至一季度末，商業銀行不良貸款余額1.77萬億元人民幣，較上季末增加685億元；商業銀行不良貸款率1.75%，較上季末上升0.003個百分點。

來源：路透北京5月15日

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