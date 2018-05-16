劉鶴訪美談判 傳中興案將達協議 羅斯：研替代懲處措施

據香港《明報》報導，中國國家主席習近平特使、國務院副總理劉鶴昨 (15) 日啟程訪美，展開兩國第二輪經貿問題磋商之際，外媒指中美就美國制裁中興通訊 (0763-HK) 事件亦接近達成協議，中興可能獲得暫緩制裁，作為交換，中國將取消對價值數十億美元的美國農產品徵收懲罰性關稅。美國商務部長羅斯周一 (14) 表示，會盡快研究針對中興的替代懲處措施。

美國總統川普昨日在 Twitter 發文說﹕「正與中國作貿易談判，他們 (指中國) 多年來每年從美國賺取數以千億計美元。請繼續留意！」

(圖：川普 twitter)

《華爾街日報》昨報導，中美兩國可能很快就幫助恢復中興業務一事達成協議，作為交換，北京將取消對價值數十億美元的美國農產品的關稅。

路透社引述白宮首席經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 周二 (15) 表示，「(中興事件)這原則上是個執行問題，其實與貿易無關。我想這個問題在於替代措施有多嚴厲，以及執行有多嚴厲。」他又說：「問題不單是放過他們(中興)，可能還要讓他們能恢復營運。我不想說得太多，但我想用意是這樣。」

《金融時報》引述了解談判內情的消息人士稱，中國官員已把解決中興事件視為優先事項，堅稱要先取得某種進展，才能展開新的談判。中興至今未有復牌。路透社引述中興員工表示，對川普周日的表態感高興，認為會有轉機，但擔心被裁員。

周一在華盛頓國家新聞俱樂部的一場公開活動上，羅斯 (Wilbur Ross) 被問到打算如何落實川普周日在 Twitter 中所說「商務部已被責成搞定這件事」時稱，「中興確實有不當行為，他們對此也直認不諱。問題是，我們最初推出的措施以外是否有其他替代措施？這是我們將會非常、非常迅速研究的領域。」

羅斯表示，美國反對中國對包括美國農產品在內的所有產品徵收「歧視性關稅」，批評中國有許多「無科學依據」的限制阻止美國貨進口，像是狂牛症，「我告訴他們，我和總統 (川普) 都吃了很多美國牛肉，我們都能肩負公職，也沒有出現任何精神不穩徵兆。」

《星島日報》報導，劉鶴昨日出席全國政協的「健全系統性金融風險防範體系」專題協商會，同日啟程訪美。美國駐華大使布蘭斯塔德 (Terry Branstad) 昨在日本東京出席會議時表示，美中在解決貿易摩擦方面仍存在「極大分歧」，並希望中國能交出開放市場的具體時間表。

布蘭斯塔德說，微信在美國暢通無阻，但 facebook 及 Google 在中國卻被封鎖，希望中國市場開放水平能與美國看齊。他並透露，川普曾表示，希望見到美國出口到中國的食品能顯著增加。

中國國家副主席王岐山昨天則在北京會見出席中美工商領袖和前高官對話的美方代表，重申平等互利的經貿關係是中美關係的「壓艙石」，雙方要加深了解，增加信任，通過對話協商解決分歧。希望中美工商領袖和智庫專家凝聚共識，共同推動中美經貿關係穩定健康發展。

同一天，習近平會見博鰲論壇理事長潘基文時表示，中國擴大開放新一輪舉措將盡快落實。

中興因違反美國對伊朗和北韓的禁運規定，上月被裁定禁止在美國採購零件 7 年。澳洲最大電信商 Telstra Corp. 5 月 10 日表示，已停售由中興通訊所代工的自有品牌智慧型手機。

《華爾街日報》引述知情人士報導，Google 已停止提供技術支援，並對中興手機的 Android 作業系統提供更新服務。

2017 年初以來，中興通訊在美國累計已賣出將近 2500 萬支智慧型手機，市占率排名僅次於蘋果、三星電子以及 LG 電子。