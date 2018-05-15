專家：中國讓步或空前 但阻中扶持製造業 劉鶴訪美不會成功

中美貿易摩擦或走向緩和。中國國務院副總理劉鶴今 (15) 日將以「習近平主席特使」身分訪美 5 天，與美方展開第二輪貿易談判。

美國總統川普週日 (13 日) 突然推文表示將協助中興通訊 (0763-HK)「儘快恢復業務」，意味着因為美國 7 年制裁令而面臨「休克」危機的中興有望死裏逃生。《華盛頓郵報》報導，美方考慮「放生」這家中國電信設備巨企，以換取北京在美國農產品方面作出讓步。

綜合香港明報、文匯報報導，美國財長姆努欽 (Steven Mnuchin)5 月 3-4 日以「美國總統特使」身分率團訪華，就中美貿易糾紛展開首輪談判，但美方提出的清單過於嚴苛，雙方沒達成具體成果，姆努欽也未獲國家主席習近平等領導人接見，但同意繼續溝通，但中方何時赴美舉行第二輪談判引人關注。

據美國貿易代表辦公室 (USTR) 信息，美方將原本 5 月 15 日舉行的 500 億美元對華關稅計劃的公共聽證會，延期至 5 月 17 日。中國外交部發言人陸慷昨 (14) 日宣布，劉鶴將於 5 月 15 日至 19 日赴美訪問。據傳中國商務部副部長王受文 5 月 10 日已抵達華盛頓，就中美經貿問題與美方預備談判。

分析人士認為，劉鶴今次訪美 5 天，時間較長，雙方有望展開更深入的討論，取得較實質的成果。陸慷表示，中方願與美方共同努力，推動即將舉行的這一輪經貿問題磋商取得積極、建設性成果。

川普會否接見劉鶴一行也備受關注。美媒早前曾報導，劉鶴可能帶著購買更多美國產品的清單赴美，以縮小對美國的貿易順差。而川普於週日 (13 日) 在 twitter 發文稱，他與習近平主席正在共同努力，為中興通訊提供一條快速恢復業務的途徑。

對此，陸慷稱，「我們十分讚賞美方對中興公司問題所作積極表態，正在與美方就落實具體細節保持密切溝通」。

受美中互伸橄欖枝利多消息影響，美國 3 大股指開盤大漲，道瓊工業指數漲幅超過 100 點，中興在美供應商全線上揚。終場道瓊工業平均指數收漲 0.27%，Nasdaq 收漲 0.11%，S&P 500 收漲 0.09%，費城半導體收漲 1.26%。

有分析估計，美國商務部或在 2 周內解決中興問題，可能的結局是暫時解除禁令，但中興還要面臨罰款或更加嚴格的審查。

不過，美國內部也有反彈。中央社引述眾議院民主黨議員希夫說：「情報單位曾警告中興對網絡安全構成重大威脅」，「你 (川普) 應更加注重我國國安，而非中國的就業機會。」

對於同中國的談判，白宮內部仍存嚴重分歧。美國新媒體 Axios 等報導，被視為「鴿派」的美國財長姆努欽在 5 月初訪華的最後一天，罕有地離開美方代表團與中國官員進行了「單獨溝通」，引起其他白宮官員的疑慮。

美方可能解除對中興通訊封殺禁令後，中方也向美方示好。陸媒《界面》引述消息稱，中方早前因中美貿易糾紛，將美國高通 (Qualcomm) 收購恩智浦半導體一案的審查擱置，目前中國監管機構已重啟審核。

2016 年 10 月，高通宣布斥資 380 億美元收購恩智浦公司，但需得到包括中國在內的 9 個國家監管部門的批准。目前高通已獲 8 國監管部門批准，如得不到中國批准，高通需向恩智浦半導體支付 20 億美元的解約金。

此次訪美行程將是劉鶴今年第二次因貿易問題赴美。今年 2 月 27 日至 3 月 3 日劉鶴就曾赴美就中美經貿領域合作進行交流。不過，川普仍於 3 月 23 日正式簽署了對華貿易備忘錄，稱將對進口自中國的 500 億美元商品加徵關稅，並限制中國企業對美投資併購。

中國人民大學國際關係學院教授時殷弘相信中國會就中美貿易順差作出讓步。他在接受《星島日報》訪問時說：「在川普的貿易大棒威脅下，中國確實可能做一些重大讓步，而且可能是空前的。」至於市場准入，國家主席習近平此前已在博鰲論壇做出大幅放寬的原則性承諾。

時殷宏認為，中國做出讓步除為維持中美正常經貿關係，亦是中國高質量發展所需，「中國過去的貿易順差和市場准入做的太少太慢，以至現在有些被動，在川普的高壓之下，有些動作不能不做得很快」。

不過，時殷宏表示，如果川普政府堅持要求美對華赤字大減 2/3，並阻止中國扶持製造業，劉鶴訪美將不會成功。