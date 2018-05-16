美元抽高 港匯頻觸7.85 金管局凌晨再出手買15.7億港元

強美元之下，港元近日已多番觸及弱方兌換保證 7.85 水平，至今 (16) 日凌晨零時，金管局出手再承接港元賣盤，買入港幣 15.7 億元。這是 4 月 19 日以來，金管局首度再進場干預，至本周四 (17 日)，銀行體系結餘將由港幣 1284.99 億元降至港幣 1269.29 億元。

1 個月港元拆款利率昨 (15) 日 10 連跌，跌穿 1%，報 0.99%。截至晚上 7 時許，港匯報 7.8499。

1 個月拆款利率跌破 1%。 (圖：香港財資市場公會)

綜合香港明報、星島日報報導，金管局總裁陳德霖表示，自 2008 年以來共約 1 兆元流入香港，以致港元拆款利率低企，但近年美國升息，香港未跟隨，導致港美息差擴闊，觸發套利盤出現，加上其他因素，因此早前便有港幣 513 億元流出，港元資金池遂收縮，間接令拆款利率緩升。

陳德霖說，雖然 1 個月拆款利率近日回落，但仍近 1% 水平，由於 1 個月期港美息差達約 90 點子，造成套利誘引，故近期港匯持續貼近 7.85，一旦觸發弱方兌換保證，金管局會再出手買入港元，以維持匯率穩定，屆時港息將慢慢追上，最後與美息水平相若。

美元兌港元走勢

他重申，金管局足有能力維持港匯穩定和應付資金大規模流動情況，大家毋須擔心。他並指，觸發兌換保證為港息正常化提供條件，有利香港經濟及金融市場持續健康發展，而超低港息持續的預期已不切實際，並再籲民眾借貸時要小心管好利率及市場波動的風險。

美國 4 月零售銷售連續第二個月攀升，進一步證實美國經濟仍在加速增長，升息步伐或加快，美元強勢令港滙受壓。

美國 10 年期國殖利率突破 3.07% 水平，一度觸及 3.074%，創 2011 年 7 月以來新高。2 年期國債殖利率亦高見 2.568%，為 2008 年以來最高。10 年期國債孳息為抵押貸款利率和其他金融工具的指標，預示借貸成本向上。

面對主要對手連番調高港元定期存款利率，並將 1 年期港元定存利率推高至 2%，令存款利率落後市場的滙豐也要趕緊上調存款利率。

滙豐宣布，將 6 個月定存利率調高至 1.6%；12 個月定存利率調至 1.8%；同時推出高達 1.4% 的 3 個月定存利率優惠。上述定存的起存額為港幣 1 萬元。

此外，滙豐亦將 6 及 12 個月美元定存利率，分別上調至 2.3% 及 2.45%，另推出高達 2.1% 的 3 個月美元定存，起存額為 2000 美元。雖然滙豐加存款利率，但仍遜對手，以 12 個月港元及美元定存利率為例，對手分別高達 2% 及 2.7%。