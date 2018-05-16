九興(01836-HK)：Rockport申請破產或對經營產生重大不利影響

九興控股(01836-HK)公布，其美國客戶The Rockport Company, LLC (Rockport)及其若干聯屬公司於5月14日(昨日)於美國破產法院提交破產保護。

Rockport及其聯屬公司為該集團鞋履產品的客戶，截至2017年12月31日止年度貢獻集團總收入約2.7%。，並結欠的尚未償還應收貿易賬款約1030萬美元，該款項須予對賬。Rockport及其聯屬公司所結欠的尚未償還應收貿易賬款約為1030萬美元。

九興稱，現正就收回尚未償還應收貿易賬款及有關向Rockport及其聯屬公司持續供應集團產品的保護尋求法律意見。雖然對該集團已就其對手的信貸風險投保並預期部分尚未償還應收貿易賬款可自保險收回，但集團認為，Rockport 及其聯屬公司及 Nine West Holdings Inc. 可能對集團的業績及經營產生重大不利影響。

九興指，Rockport 及其聯屬公司以及 Nine West 所結欠之尚未償還應收貿易賬款總額約為

2100萬美元，分別相當於集團於2017年底之資產總值及集團截至2017年12月底止年度之純利約1.7%及35.2%；及向 Rockport 及其聯屬公司以及 Nine West 作出之銷售一直對集團相對較重要，截至2017年12月底日止年度貢獻集團總收入約5.5%。

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