美國再對伊朗實施新制裁 伊朗央行行長「上榜」

繼上周總統川普帶領美國退出 2015 年達成的伊朗六方限核協議後，圍繞這一核心外交事件的新聞不斷發酵，周二再度迎來一個「小高潮」。

美國財政部公布了對伊朗的最新制裁，目標指向被美國定義為恐怖組織的黎巴嫩真主黨融資實踐。被列入制裁名單的個人除了伊拉克銀行 Al-Bilad Islamic Bank 董事長 Aras Habib、黎巴嫩真主黨的官員 Muhammad Oasir，還有伊朗央行行長 Valiollah Seif 和伊朗央行國際部副部長 Ali Tarzali。

美國財長梅努欽表示，伊朗央行最高級官員幫助將上千萬美元，從伊朗伊斯蘭革命衛隊轉移給黎巴嫩真主黨，他們成為伊朗革命衛隊的「共謀」給恐怖組織融資「很可怕卻並不意外」，美國財政部決定採取行動抑制伊朗濫用美國及地區金融系統的能力。

美國財政部在 5 月 10 日與阿聯酋一道制裁了伊朗數名個人和諸多空殼公司，指責他們通過大範圍貨幣兌換網路向伊朗革命衛隊提供自信。制裁令當時稱，伊朗央行涉嫌「串謀」並積極支持貨幣兌換網路，令伊朗革命衛隊能夠獲得海外銀行帳戶的通道，進而獲得資金。

川普在 5 月 8 日宣布退出伊朗限核協議，並尋求採取「最高級別」的對伊朗經濟制裁，任何幫助伊朗獲得核武器的國家也將面臨制裁。美國財政部隨後表示，對伊朗制裁啟動 90 天和 180 天的「緩衝期」，180 天後將重新對伊朗央行、指定伊朗金融機構和伊朗能源部門的交易實施制裁。

據英國《金融時報》，美國財政部可能在今年 8 月重新恢復對伊朗政府購入美元的限制，11 月會恢複製裁與伊朗央行進行特殊交易的第三方機構。

伊核協議命運未卜 油價高位震盪

在多邊外交領域，有關伊核協議的最終命運博弈也在緊張開展。

美國國務卿蓬佩奧周二與簽署了 2015 年伊核協議的英、德、法三國官員討論伊朗問題。美國財長梅努欽表示，對伊朗的制裁將持續至新協議出台，新協議必須能確保伊朗永遠不會製造核彈。另據經濟參考報，美官員稱可能制裁與伊朗有商業往來的歐洲企業，歐洲國家領導人本周將密切商討對策，以避免本國企業在伊朗展開能源、交通、製造領域的貿易投資遭受損失。

據路透社，伊朗外長扎里夫周二也到訪布魯塞爾，當地時間早晨與歐盟外交和安全政策高級代表、前義大利外長莫蓋里尼會面，晚間以及未來兩周將持續與英、德、法三國外長會談，莫蓋里尼將於 5 月 16 日向歐盟 28 國領導人通報伊核協議有關局勢。

扎里夫表示，周二的會談是「良好且有成效的」，但有一些歐盟外交官私下懷疑伊核協議能否在美國制裁恢復的背景下保持原樣，據伊朗 Fars 新聞機構，伊朗原子能組織主席 Ali Akbar Salehi 周二表示，對與歐盟就保留限核協議的對話成果並不樂觀。

據中國外交部，國務委員兼外交部長王毅 15 日應約同德國外長馬斯通電話。王毅表示，當前形勢下，中德作為全方位戰略夥伴，有必要加強戰略溝通，共同維護世界和平穩定和自由開放的多邊貿易體制。雙方重點就伊朗核問題交換看法，認為應共同維護伊核問題全面協議，維護國際規則，維護地區和平穩定。雙方同意就此與各方保持溝通。

周二因美元指數上漲 0.8%，盤中刷新 2017 年 12 月 27 日以來高位至 93.46，以美元計價的原油價格承壓回落，但都接近 2014 年 12 月以來高位。國際布蘭特油價在美股早盤一度跌破 78 美元 / 桶，跌幅逾 0.3%，隨後反漲 0.6%，交投於 78.68 美元 / 桶。美油 WTI 下跌 0.2%，交投於 70.83 美元 / 桶。

由於美國油產連續多周創日產最高紀錄，疊加市場對制裁導致伊朗石油出口量減少的預期，美油 WTI 與布蘭特原油的價差周二一度超過 8 美元 / 桶，為 2015 年 4 月以來首次。川普周一簽發備忘錄稱，將削減美國對伊朗石油的採購量，全球石油供應足以允許大幅減少從伊朗、或經由外國金融機構購買的伊朗原油和成品油規模。