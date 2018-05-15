智付支付為非法互聯網平台提供支付服務 處2561萬元罰沒--央行

中國央行周二稱，智付電子支付公司存在為境外多家非法黃金、炒匯類互聯網交易平台提供支付服務，通過虛構貨物貿易，辦理無真實貿易背景跨境外匯支付業務等違法違規行為，央行深圳中心支行對該公司給予警告，並分別處以2,561萬元人民幣罰沒。

刊登在央行網站的新聞稿指出，今後將嚴厲打擊互聯網金融亂象，從嚴查處為各類非法互聯網平台提供資金清算、支付服務的違法違規行為，規範經濟金融秩序，維護金融穩定。

根據新聞稿，智付公司存在的違法違規行為還包括：智付公司未能採取有效措施和技術手段對境內網絡特約商戶的交易情況進行檢查，未能發現數家商戶私自將支付接口轉交給現貨交易等非法互聯網平台使用，客觀上為非法交易、虛假交易提供了網絡支付服務。

此外，智付公司還存在未嚴格落實商戶實名制、未持續識別特約商戶身份、違規為商戶提供T+0結算服務、違規設置商戶結算賬戶等違法違規行為。

央行稱，綜合考慮智付公司違法違規行為的事實、性質、情節以及社會危害程度，央行深圳市中心支行對智付公司給予警告，沒收違法所得1,108萬元，並處罰款1,453萬元；並對該公司相關責任人員給予警告並處罰款。

國家外匯管理局深圳市分局亦對智付公司給予警告，合計處以罰款1,591萬元。

智付電子官網顯示，該公司成立於2007年，註冊資本10,111萬元，是智付科技集團有限公司控股的第三方支付企業。2012年智付獲得中國央行頒發《支付業務許可證》，2015年獲得外管局跨境外匯結算業務試點資格，是全國27家有跨境支付資質的金融機構之一。

據不完全統計，今年央行已對支付寶、通聯支付等多家支付機構開出公開處罰清單。

來源：路透北京5月15日

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