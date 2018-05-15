〈中橡法說〉鋰電池事業Q2起逐季增溫 年底前月產能達千萬顆

碳黑大廠中橡 (2104-TW) 今 (15) 日召開法說，中橡總經理黃柏松表示，在擴產效益顯與訂單量增帶動下，能元科技目前電池月產能 450 萬顆，預計最快年底可達 1000 萬顆，該事業今年首季轉盈，營運可望逐季增溫，但目前暫不考慮上市。

中橡目前三大業務包括碳煙、生技與電池事業，旗下負責鋰電池事業的能元科技，在需求熱絡訂單增溫下，今年首季成功轉盈，黃柏松表示，能元科技去年電池月產能 250 萬顆，目前已達 450 萬顆，5 月可達到 500 萬顆，預計最快今年底月產能可達 1000 萬顆。

在電動車需求持續熱絡下，法人關心能元科技上市計劃，對此，張安平認為，該事業雖從第 2 季逐季增溫，但目前談上市還太早，現在面對的競爭對手不是大廠、就是中國國家隊，加上鋰電池事業仍處於需投入心力研發階段，前景尚不明朗，上市只是看本夢比，甚至可能對投資人帶來傷害，因此目前暫不考慮上市。

此外，中橡先前也宣布將在印度設年產能 45 萬噸的碳黑大廠，黃柏松表示，相中印度碳黑市場未來十年複合成長率高達 7% 至 8%，因此選擇在當地設廠，該廠投入 2 億美元資金，將分三期開出，初期年產能 15 萬噸，預期在印度團隊具有一定基礎下，有信心藉由在印度的投資，協助碳黑事業轉型。