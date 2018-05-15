德勝首季獲利攀、EPS達0.51元 今年營運可望穩健成長

光纖交換器廠德勝科技 (8048) 第一季營收、毛利率持穩，本業獲利年增 15%，加上業外損失大減，稅後淨利 2651 萬元，較去年同期倍增，每股盈餘 0.51 元。法人預估，歐洲市場穩健，美國市場在過去二年調整後，需求也逐漸回穩，今年營運可望穩健成長。網路架構隨著時間推進而變化，光纖交換器產品的功能更趨強大，並可達轉換器功能，因此，近幾年業績主要動能來自光纖交換器。目前光纖交換器的營收占比維持在 7 至 8 成。



受到美國客戶組織及集團策略調整，訂單下滑，德勝過去二年營運下滑，但 EPS 仍維持在 2 元之上。德勝表示，歐洲客戶需求穩健，美國客戶在過去二年調整後，需求也逐漸回穩，現在除了努力拓展新客戶，既有客戶也導入更多產品，希望將全系列的光纖交換器導入。



第一季合併營收 1.99 億元，較去年同期小增，毛利率持穩在 30.36%，營業淨利 3285 萬元，年成長 15%，加上業外損失大減，稅後淨利 2651 萬元，較去年同期倍增，每股盈餘 0.51 元。法人預估，在歐洲、美國需求平穩下，今年營運可望穩健成長。

