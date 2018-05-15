〈房產〉北市新屋與老屋價差大安區最高 每坪逾50萬元

台北市屋齡 30 年以上的老屋戶數逾 58 萬戶，占台北市住宅總戶數 7 成以上，房仲業統計近 1 年台北市各行政區新舊屋的成交價量，其中大安區新舊價差最大，新屋高出舊屋 69.7%，一坪平均差 50.6 萬元。

住商機構企劃研究室依實價登錄資料，統計近一年來 5 年內新屋及 30 年以上老屋的交易量、平均交易單價，並計算每個行政區新屋老屋的平均價差，其中大安區新舊價差最大，新屋高出舊屋 69.7%，每坪平均差 50.6 萬元，同樣豪宅林立的信義區價差居次，一坪差 67.1%，南港區跟文山區市價差最少，一坪分別差 27.8%、29.1%。

大家房屋企畫研究室主任郎美囡分析，大安區及信義區的新屋多為豪宅及高級住宅，因此平均單價都在百萬元，因此即使這兩區的老屋單價也高，但新屋、老屋間的價差極大。

而價差最小的南港區，因為重劃區關係新屋量不少，這幾年交易緊縮，造成新屋價格維持 6 字頭，至於文山區，因區域中多為自住需求，價格相對穩健，新屋價格也較為平實，平均單價 5 字頭，在台北市是買新屋負擔相對輕的區域，另一方面，雖然這幾年建商大打讓利，但台北市除了豪宅因為管制、交易緊縮等因素，會有較大的讓利空間，一般新屋住宅因為整體供給量偏少，反而難有較大的讓價空間。

台北市各行政區近一年新屋、老屋交易表現，許多中、低價位的區域新屋的交易量頗高，其中北投區新屋交易量最高，郎美囡指出，北投新屋主力來自於重劃區帶動的推案量，此外，新屋平均房價每坪 60.3 萬元，也是吸引力所在，而內湖區也有大量新屋交易，甚至交易量接近老屋，原因在於內湖重劃區的新房多，且有許多換屋的外來人口，因此在內湖買新屋比例較高。

另一方面，新屋單價以文山區跟萬華區還維持在 5 字頭，萬華區因為近年有許多套房物件交屋，因此單價略高於文山區，且兩區新屋價格不算高，因此新屋、老屋的價差在每坪 15 萬元以內。

至於價差最大的大安區，新屋平均單價高達 123.1 萬元，老屋則是 72.6 萬元，也是所有行政區中老屋單價最高者，郎美囡表示，大安區的敦化、信義、仁愛路上及巷內有許多高級住宅及豪宅，新推案也以這兩種物件類型為主力，故新屋單價高，另一方面，大安區內多為精華地段，有許多著名學區，因此老屋的價格一直位居全市之冠，尤其不動產市場盤整時許多買家趁勢入手大安區中古屋，也造成大安區的老屋詢問度居高不下。

由於新屋的硬體新、大多有管理機制，且北市素地少、重建難，故每每推出必受矚目，不過新屋的實際使用坪數多約在 6 成左右，而老屋公設少，坪數相對實在，造就了老屋愛好者，住商不動產企劃研究室經理徐佳馨提醒，買新屋、尤其是預售屋，對於使用空間務必釐清，避免建成後與期待有所落差，而老屋固然實際使用坪數較大，不過老屋通常會需要修繕，若前屋主裝潢老舊，購屋後勢必要重整，因此買老屋建議也要估算整修成本。