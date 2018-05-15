【鐘國忠專欄】台股高檔震盪期 莫忘檢視持股

台股近日又大漲，但高興之餘，投資人莫忘應該要做的事！

短線投資人 能禁得起幾次大漲與大跌？

誠如上次所預期分析，上市櫃公司將因 4 月營運逐漸加溫，加上時間點又接近去年台股首見萬點周年時點，莫再一昧看淡台股；近日這段時間台股又大漲近 500 點，如果您日前也因看淡台股而放空，短期間也將因此而產生損失。

如果投資人心中沒有一定的主見或想法，將易因 4 月大跌與 5 月迄今大漲弄到神智不清，這是在指數操作部分；而在個股方面，放空或減碼個股就不一定是錯的，因為業績不佳的公司，隨時減碼都可能是對的，至於業績佳的公司，除了業績因素以外，有時還可能有籌碼面因素影響，因此投資人除了觀察台股動向以外，也應隨時檢視手中個股業績變化。

個股應分級檢視

可以肯定的是，去年台股很明顯為上揚的趨勢，而今年的台股走勢迄今，則暫時為高檔大區間震盪走平整理。既然走勢不同，個股的操作分析也將會不同，一般而言，個股走勢可簡單分為三個部份，一級者為優於大盤，二級者跟大盤相當，三級者則遜於大盤，以下將扼要分析：

1. 一級個股 (業績較佳)：如果在去年台股上揚走勢中，一級個股者往往能較大盤漲得很多，或者上漲類股與家數較多，而今年轉為走平走勢，當然也有走勢較大盤佳，但類股或家數相對較平常少。不過這類個股卻常會是市場所關注的族群，而針對此部分的前提是，投資人得扣除投機股或業外等因素所致，只要公司本業的業績亮麗，個股走勢常是上漲機率高。

2. 二級個股 (業績平淡)：如果在去年台股上揚走勢中，二級個股者有時還能較大盤漲得多，此部分可能是資金效應所致，但今走平走勢卻有可能走勢較大盤略差，主因是市場買盤不捧場。這類型個股在今年當中可看到許多，以往在電子下游或產業龍頭中是好公司，股價卻常見破底，對於這類型的個股，往往是投資人最不知所措的。因為個股形象佳，投資人容易有逢低攤平的想法，但有時產業景氣並不是 1~2 年說變就會變，對於這類型個股，投資人一定要分清楚是要長期投資還是中短期投資，因為若沒有分清楚，往往持股 1~2 年後或者更長時間，您將因虧損而出場；反之，如要長期逢低攤平，除了口袋要深以外，投資人本身也要評估個別公司的價值所在。而電子股往往易出現當年產品佳而業績大增，但來年或許因另一批新產品取代，而讓業績滑落，因此電子股部分更要花更多時間做功課。

3. 三級個股 (業績較不佳)： 如果在去年台股上揚走勢中，三級個股偶爾可以因市場買盤強而跟隨出現上漲，但今年走平走勢中，因為整體買盤不夠強，個股走勢要上漲就更不易，畢竟市場投資人很清楚，要用更高的持股條件來投資個股，因為「漲時重勢，跌時重質」，一旦行情更不好時，這些公司除了業績更不佳以外，或許連股利也無法分配。

整體而言，不管台股走勢為何，一級個股 (業績佳) 都易成為市場關注的焦點群，或許在台股上揚走勢中，短線漲幅不如投機股，但至少走勢會較長久，也較適合長期持有。因此少一些貪婪、多一些風險意識，相信您仍可在少了外資參與的台股中操作獲利！