jpp-KY首季每股盈餘0.93元 單季毛利率創同期新高

jpp-KY 經寶精密 (5284) 公布首季季報，第一季合併營收為 2.88 億元，較去年同期略減 0.35%，稅後淨利 3602 萬元，年減 6.2%，每股盈餘為 0.93 元，下滑主因受到匯兌損失的影響，但是受惠於公司內部績效管理及員工生產效率提高，毛利率突破到 36.74%，為歷史同期新高。經寶精密為東南亞最大的客製化精密金屬加工廠，擁有 AS9100、Nadcap 等多項航太國際認證，為政府南向政策的指標企業之一，曾榮獲經濟部第 18 屆中小企業海外磐石獎，現為 Airbus(空中巴士)及 Boeing(波音)駕駛艙航電系統機構件的供應商。



經寶專精在客製化精密金屬機構件的設計與製造，為提供客戶更完整的服務，歷經多年的布局及訓練，去年初同步導入了新的 ERP 系統以及內部自行研發的經寶 4.0 管理系統，有效整合內部資源提高生產效率；另一方面，也在新廠房布建完成機電組裝廠，正式跨入機電整合新服務，不僅是提供金屬外殼機構件的設計與製造，更提供產品內部整機組裝為成品的一體化服務，期望建立與客戶間更緊密的夥伴關係，而第一批的機電組裝產品 - 遊戲機，將於第二季開始生產製造。



經寶指出，雖然泰國今年適逢大選影響到部分政府訂單，但是在泰國政府積極推動泰國 4.0 以及東部經濟走廊的大型經濟改革計畫下，陸續釋出包括通訊設備、交通運輸以及航太產業相關的配套政策及產業訂單，對經寶而言，都是正在服務的客戶及生產中的產品線，新的專案也在如火如荼的進行當中，為因應未來泰國政府希望建立亞洲航太維修中心，經寶新建的航太廠房也將於今年底建置完成，屆時將申請新的 Nadcap 航太認證，配合泰國政府全力扶植的產業政策的發展趨勢，在泰國 4.0 的建設帶動下，將可帶動經寶業績成長。

