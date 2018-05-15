〈MSCI調整〉志超恐受零組件缺貨干擾業績 對汽車板成長仍不看淡

志超科技 (8213-TW) 公布第 1 季財報，稅後純益為 1.39 億元，季減 18%，年增 1.83%，每股純益為 0.56 元，公司指出，第 2 季在 3C 電子零組件缺貨、漲價影響出貨等影響下，恐干擾業績表現，不過汽車板出貨方面，由於公司對零組件價格容忍度高，而將有進一步成長的空間。

志超第 1 季營收 52.97 億元，毛利率為 11.43%，季減 0.88 個百分點，年減 2.38 個百分點，稅後純益為 1.39 億元，季減 18%，年增 1.83%，每股純益為 0.56 元。

志超對第 2 季營運看法，認為在包括光電板、 NB 板等，恐會受組裝組件缺貨、漲價影響，造成業績的不確定性，但對汽車板出貨成長仍不看淡。

志超以生產光電板、車用板及 NB 板為主，去年光電板約占 40%，NB 板占 30%，汽車板為 3-4%，其餘則為網通、工業控制等應用；在目前包括被動元件等零組件等缺貨、漲價中，由於 3C 電子產品對零組件等價格敏感度高，在目前零組件供應狀況不利情況下，恐連帶影響 NB 板、光電板出貨。

但相對，志超主管認為，相對整部汽車成本，車用電子電子零組件對相關零組件價格容忍度較高，因此如需求不減，將有利汽車板出貨。

志超 2015 年以 2.57 億元買下在台灣高雄日立化成的 PCB 廠，並獨立成為志昱科技，讓志超由全球第一大的光電板廠，進一步切入汽車板市場，志超主管指出，去年志超對志昱進行增資 1.38 億元股本、擴張產能，預估月營收將由 8000 萬元進一步成長到 1.4 至 1.6 億元，將是今年營收成長重點之一。

志超以生產光電板、車用板及 NB 板為主，去年稅後純益為 6.96 億元，每股純益為 2.83 元，志超董事會日前決議，去年盈餘每股擬配 1.5 元現金股利，盈餘配發率為 53%，預計提交 6 月 8 日召開的股東會決議。志超今年股東會並將進行董事全面改選。

志超今 (15) 日股價遭到 MSCI 剔除小型股成分股消息面利空影響，股價收盤下跌 2.97%，以 29.4 元作收，成交量萎縮為 894 張。