jpp-KY今年受惠三個新商機推升 業績展望樂觀

jpp-KY 經寶精密 (5284-TW) 去年獲利年增逾 27% 並創歷史次高，每股純益 (EPS)5.29 元，今年除了已完成 B2B(Blanking to Bending，下料到折彎) 的自動化產線，也開始建置工廠大數據，有助持續提升毛利率，jpp 樂觀看待，在航太新廠、機電整合和泰國 4.0 新商機的推升下，今年營運可望持續攀高。

jpp 去年合併營收 12.74 億元，年增 7.68%，儘管受部分匯損、原物料成本的影響，但在積極改善生產流程、關鍵製程導入工業 4.0 和大數據應用下，毛利率一口氣增加 3.5 個百分點至 35.60%，稅後純益 2.05 億元，年增 27.32%，EPS 5.29 元創歷史次高。

jpp 目前已完成 B2B 的自動化產線，並更換全新的 ERP 系統和自主開發的經寶 4.0 整合系統，開始工廠大數據的建置，今年也將導入沖壓製程的自動化，藉此提高毛利率。

展望 2018 年，公司將聚焦三大領域發展；其中，航太新廠預期第 3 季建置完成，屆時將申請新的 Nadcap 陽極處理和熱處理認證，藉此走出駕駛艙的航電機構件，走向駕駛艙外的航電機構件、結構件的市場。

機電整合方面，除第一批組裝遊戲機的產品，將努力在既有產品線如通訊櫃、自動販賣機、物流櫃等，導入新的機電整合服務。

另一方面，受惠於泰國 4.0 及東部經濟走廊的國家建設計劃，網路基地台、通訊櫃和數位加值機等通訊類產品，都有相當可以發展的空間。

看準泰國的基礎建設商機，jpp 產品正發展新應用，包括工廠的原物料配送系統、社區郵儲櫃和新式自助加油機等。