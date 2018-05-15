〈A股納MSCI〉彭博：中國加入MSCI俱樂部 需要關注的股票一覽

全球第二大股票市場上的 234 家公司剛剛拿到了 MSCI Inc. 全球股票指數的入場券。

全球最大的股指編制公司 MSCI 周一公佈了將在 5 月 31 日收盤後納入其全球基準指數的中國股票最終清單。這意味著，密切跟蹤這些基準指數的投資者首次需要買入以人民幣計價的股票，中國波動劇烈而風格獨特的龐大股票市場向跟蹤 MSCI 指數的養老基金和共同基金敞開了大門。

不過，一開始不要指望會造成太大影響。只有一小部分股票市值會納入其中，而且會分兩步進行：第一步是在 5 月 31 日收盤後，第二步在 8 月 31 日收盤後，於 9 月 3 日生效。這意味著在提升前，中國 A 股下月在 MSCI 新興市場指數中所占權重最初只有大約 0.39%。

他們將納入哪些股票？以下是一些值得注意的內容：

食品和酒類：

貴州茅台，中國最大的白酒生產企業。

豬養殖企業牧原股份，調味料生產商海天味業 和現金充裕的奶制品生產商伊利股份也將納入其中。

中國科技股：

隨著中國政府引導經濟朝著高端製造業轉型，中國部分科技股過去一年取得了不俗漲幅。語音識別軟件開發商科大訊飛過去一年股價幾乎上漲一倍。

中國采納數字監控的做法也提振了納入 MSCI 的海康威視和大華股份。摩根士丹利表示，到 2020 年底，中國將增加 4 億個監控攝像頭。

電動汽車：

中國的目標是將新能源汽車銷量提高六倍，這促進了鈷和鋰等電池原料供應商股價的上漲。兩支相關股票華友鈷業和贛鋒鋰業將納入 MSCI 指數。

高估值股票：

中國 A 股較 H 股長期存在溢價，MSCI 的清單中就包括一些高估值股票。科大訊飛基於已發布收益的本益比為 174 倍，鉬礦采選及加工企業金鉬股份為 133 倍。