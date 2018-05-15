迎MSCI納A外資加速增持 北上持倉市值創新高破6000億

外資進入A股的速度正在加快。根據Wind數據統計發現，截至5月8日滬港通與深港通項下的北上持倉市值已合計突破6000億元，而今年以來的逐月淨買入額也在不斷增加。

無獨有偶，央行口徑下的境外機構與個人持股規模也在今年一季度末達到了1.2萬億元的歷史新高;而QFII項下的重倉股持倉市值總額也在水漲船高。

業内人士認為，在今年6月份MSCI正式納入A股的預期影響下，更多海外資金正在試圖在A股市場提前布局;而隨著A股市場對外開放程度的提高以及證券經營機構松綁外資持股比，年内或有更多外資的增量資金湧入A股掘金。

“由於MSCI將在5月15日淩晨公布其對中國指數的調整結果，前期海外資金已開始布局，4月中下旬起陸股通日均流入超過100億元。”

種種迹象錶明，外資對A股的增持正在成為當下的市場趨勢。首先就是滬股通及港股通的流入速度。

據統計發現，截至5月8日，滬港通北上累計淨買入資金已達2429.95億元，深港通北上累計淨買入達1936.55億元，均創出歷史新高。流入速度上，剛剛過去的4月份也诠釋著外資配置A股的急迫。以滬港通為例，今年4月份滬港通北上合計淨買入規模達274.59億元，成為自2015年8月該機製開通以來最大的淨買入月。

而在股票選擇上，以交通、消費為代錶的白馬股成為了外資進入的主要選擇。例如滬股通持倉中，佔流通A股比例最大的前五家股票分别為上海機場(600009-CN)、顧家家居(603816-CN)、宇通客車(600066-CN)、恒瑞醫藥(600276-CN)和方正證券(601901-CN)，佔流通A股比例從32.21%到14.64%不等。

另一外資進入A股的明顯徵兆是QFII項下重倉股持倉市值的增加。

2018年一季度末，QFII項下合計持倉市值為1437.65億元，較去年同期增長達206.84億元，不過重倉股數量從379隻減少至369隻。根據Wind數據統計發現，滬股通、深股通截至5月7日的合計持倉達6193.36億元，加之QFII一季度末1437.65億元的重倉股倉位，上述三渠道合計的股票持倉就達7631.01億元。

不過這與央行公布的外資持有股票資産情況仍有差距。據央行數據顯示，截至今年3月底，“境外機構和個人持有境内人民幣金融資産”中的股票餘額約為1.2萬億元。

除了滬港通、深港通、QFII重倉股外，QFII本身還會有一些散倉，同時還有個人等其他渠道進入的外資；但從多個數據來看，外資進入A股的速度的確明顯在提速。僅以央行的股票統計口徑來看，境外機構與個人持股情況也出現了較為明顯的增長——即3月底1.2萬億的持倉規模較去年同期增長達53.85%。此外，1.2萬億在同期滬深兩市55.95萬億的總市值和44.47萬億的流通市值中分别佔比為2.14%和2.70%;該比例已較去年三季度末外資持股“破萬億”時提升0.4個百分點。

值得一提的是，1.2萬億的外資持倉市值甚至與國家隊持倉規模相當。Wind口徑統計，截至2018年一季度末，國家隊合計持倉約為1.26萬億元。

業内人士認為，當下外資的爭先湧入，與MSCI即將於今年6月份正式納入A股有關。

來源：21世紀經濟報道

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)