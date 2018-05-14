〈A股納MSCI〉滬深股通每日額度擴大至原來4倍 A股維持兩階段入摩

MSCI 明晟將於台北時間 15 日凌晨，公布正式納入 MSCI 新興市場指數的 A 股名單。MSCI 明晟研究部董事總經理謝征儐接受香港《信報》採訪時表示，儘管滬深股通的每日額度已經擴充，MSCI 仍會按照原定計劃，分兩階段把 A 股納入指數，而非一次過完成。

謝征儐表示，這是考慮到滬深股通乃首次處理龐大的資金流入，不希望對本港離岸人民幣 (CNH) 滙率過度干擾，讓 A 股「入摩」圓滿成功。

按照 MSCI 宣布的 A 股納入方案為兩步納入：2018 年 6 月納入比例為 2.5%，9 月上調至 5%。

謝征儐指出，除非滬深股通的每日額度擴大甚至取消，才考慮把 A 股一次過納入。雖然滬深股通的每日額度本月起擴大至原來的 4 倍，但因 A 股首次納入 MSCI，為確保過程順利，將維持分兩階段納入的計劃不變。

他解釋，分兩階段進行是防止對相關系統構成壓力，儘管已經擴容，滬深股通卻從未遇上如此龐大的資金流入，系統需經過試驗。

謝征儐說：「這次納入導致對本港離岸人民幣將有很大需求，尤其被動基金要同時買貨，須確保不會對 CNH 滙率過度干擾。」

目前被動追蹤 MSCI 新興市場指數管理的資產，約 1.9 兆美元，假如以最初公布 A 股佔 0.73% 權重計算，相當於被動資金要調撥人民幣 876 億元買入 A 股。