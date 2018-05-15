【IPO追蹤】中國鐵塔最快7月掛牌

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由內地三大電訊商注入資產組成的中國鐵塔公司昨上載初步招股文件，擬於7至8月在本港主板上市。據初步招股文件，中國鐵塔於2015年向三大電訊商收購若干存量通訊鐵塔及相關資產後，便開始商業營運，去年底總資產達到3,226億元(人民幣.下同)。去年10月市場曾傳出，中國鐵塔有意集資最高達100億美元（約785億港元）。 公司上市前主要股東包括持股38%的中國移動(00941-HK)，中國聯通(00762-HK)則持股28.1%，中國電信(00728-HK)及中國國新分別持股27.9%及6.0%。中國鐵塔與三大電訊商兼股東已建長期合作關係，過去3年大部分營業收入全來自三者，去年佔總收入約99.8%（685億元）。中移動為最大客戶，去年佔約53.6%；聯通及中電信分佔23.7%及22.5%。 公司在內地通訊鐵塔基礎設施市場擁有壟斷地位，以站址數量及收入計，在中國通訊鐵塔基礎設施市場份額分別為96.3%及97.3%。公司主要從事塔類業務，向三大電訊商提供站址空間、維護服務與電力服務，亦從事室分業務、跨行業站址應用與信息業務。 由於共享而帶來站均租戶數增加，提升邊際效益，中國鐵塔去年營業利潤77億元，按年增加52.2%，營業利潤率11.2%；EBITDA升23.6%至404億元，EBITDA率58.8%。 全球通訊塔龍頭 擁187萬站址 截至今年3月底止流動資產349億元；流動負債1,471億元，其中短期借款及一年內到期的長期借款達964億元。去年底公司總資產3,226億元，當中流動資產305億元；負債總額1,951億元，當中流動負債1,500億元。盡管流動負債偏高，中國鐵塔強調，截至今年3月底，集團尚未動用且不受限制的可循環銀行授信約1,595億元。 截至去年底，公司營運和管理187萬個站址，服務269萬個租戶，號稱全球規模最大的通訊鐵塔基礎設施服務提供商。不論站址、租戶數目和收入，都是全球通訊鐵塔基礎設施服務提供商中最多。集團預期，今年資本開支約340億元，按年減少22.4%，主要用於新建站址、存量站址改造及站址維護有關。 中國鐵塔的聯席保薦人是中金和高盛。 來源：星島日報