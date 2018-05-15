【港股解碼】遏制炒房團，丹東房價嚴格實行限購

在鴨綠江對面的朋友放出“全力發展經濟”的消息後，丹東房價不“淡定”了。紛擁而至的炒房客帶來旺盛的市場需求，刺激丹東房價水漲船高。

據《棱鏡》報導，截至5月8日的半月之內，丹東新區的房價（單價）已經從3000元到4000元/平方米，漲至5000元至8000元/平方米，漲幅破3成。更有甚者，開發商一日兩次提價，房價近乎翻倍。截至5月10日晚，某項目置業顧問回應《中國企業家》稱，目前新房基本都分佈在新區，且均價已突破6500元/平方米，臨江與不臨江的房源差價接近700元/平方米。

面對房價的非理性上漲，調控成了當務之急。

5月14日，丹東市政府出台了《關於促進我市房地產市場平穩健康發展的意見》（以下簡稱意見），《意見》表示，要堅定不移落實“房子是用來住的，不是用來炒的”工作定位，堅決防範炒房投機行為，明確規定限制區域範圍為振興區中心南路以東、江灣西路以西、黃海大街(浪東線)以南、鴨綠江大道(濱江西路)以北。

在購房資格上 ，《意見》對非本地戶籍人員在限制區域內購買住房做了詳細規定。非本地戶籍人員在限制區域內購買的新建商品住房，自簽訂商品房買賣合同備案滿2年並取得不動產權證書後，方可上市交易。非本地戶籍人員申請商業性個人住房貸款，在限制區域內購買新建商品住房，根據金融風險情況，按照銀行相關規定分類執行。

同時，還對異地繳存住房公積金職工貸款購房首付比例進行了調整，要求異地住房公積金繳存職工在丹東市購房申請異地住房公積金貸款的，首付比例調整為不低於50%。

此外，《意見》凸顯從源頭遏制炒房的決心，要求銷售各房地產開發企業嚴格落實商品房銷售明碼標價制度。在銷售新建商品房前，須將商品房銷售價格報價格主管部門備案。商品房銷售價格必須在售樓處現場按照“一房一價”對外公示，銷售商品房價格須按照在價格主管部門備案價格進行網簽。相關部門要合理調控土地供應規模，加大新增房地產開髮用地供應規模，供應規模原則上不低於2017年水平。

從全國范圍來看，限購已成為一種趨勢。自今年以來，上海、南京、長沙、成都、杭州、西安等多個城市相繼發布樓市限購政策，或房源統一搖號政策，以遏制炒房現象。展望後市，調控依然是2018年的主基調，房價要想逆勢而漲，可能性不大。

作者：董虹

編輯：徐冰瑩，賀秋霞

港股解碼，香港財華社王牌專欄，20年專注港股，金融名家齊聚，做最有深度的原創財經號。看完記得訂閱、評論、點贊哦。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)