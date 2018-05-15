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認為美元漲勢是由空單回補所帶動 華爾街正看跌美元

華爾街認為美元漲勢告一段落(圖:AFP)
華爾街認為美元漲勢告一段落(圖:AFP)

《彭博社》報導，華爾街分析師指出，在市場禿鷹回補空單的帶動下，美元正展現 18 個月以來最快的漲幅，但這波漲勢將告一段落，美元仍將面臨疲弱的通膨、海外經濟復甦以及中美貿易緊張局勢升級的威脅，看壞美元後市。

美元現貨指數在三週內大漲超過 3%，為 2016 年 11 月川普當選美國總統之後的最大漲幅，但在上週漲勢稍有停歇。

美元展現2016年11月以來最好的三周表現
美元展現 2016 年 11 月以來最好的三周表現
美元漲勢的暫停鈕

多倫多道明銀行北美外匯策略主管 Mark McCormick 表示，4 月份美國通膨未能加速上漲，促使美元在反彈道路上暫停。

美元現貨指數在 14 日收於 92.77 點，McCormick 推測，美元現貨指數在目前的水平將以較緩慢的速度攀升，而當升到 94 點附近時，漲勢將漸漸消失，而 Mark McCormick 認為，美元指數在 2018 年下半年將跌破 90 點。

投資者進行美元空單回補後美元展現反彈漲勢
投資者進行美元空單回補後，美元展現反彈漲勢

ING 集團和大摩 (Morgan Stanley) 一樣不看好美元，ING 認同軋空是美元近期走升的主因，並認為歐元已經到底，將會築底回升。

大摩的策略師表示，在美國相對強勁的數據，以及中國緊縮貨幣狀況下，美元可能將再受益一段時間，但這僅是週期性反彈。

由全球外匯策略主管 Hans Redeker 帶領的大摩團隊在報告中指出：「由於美國雙赤字擴大，美元可能再次面臨拋售壓力，美元暫時性的強勢狀態，將在夏季開始逐漸消失，長期熊市將再度出現，預計 2019 年底時，美元現貨指數將跌至 81。」

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