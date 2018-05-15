認為美元漲勢是由空單回補所帶動 華爾街正看跌美元

《彭博社》報導，華爾街分析師指出，在市場禿鷹回補空單的帶動下，美元正展現 18 個月以來最快的漲幅，但這波漲勢將告一段落，美元仍將面臨疲弱的通膨、海外經濟復甦以及中美貿易緊張局勢升級的威脅，看壞美元後市。

美元現貨指數在三週內大漲超過 3%，為 2016 年 11 月川普當選美國總統之後的最大漲幅，但在上週漲勢稍有停歇。

美元展現 2016 年 11 月以來最好的三周表現

美元漲勢的暫停鈕

多倫多道明銀行北美外匯策略主管 Mark McCormick 表示，4 月份美國通膨未能加速上漲，促使美元在反彈道路上暫停。

美元現貨指數在 14 日收於 92.77 點，McCormick 推測，美元現貨指數在目前的水平將以較緩慢的速度攀升，而當升到 94 點附近時，漲勢將漸漸消失，而 Mark McCormick 認為，美元指數在 2018 年下半年將跌破 90 點。

投資者進行美元空單回補後，美元展現反彈漲勢

ING 集團和大摩 (Morgan Stanley) 一樣不看好美元，ING 認同軋空是美元近期走升的主因，並認為歐元已經到底，將會築底回升。

大摩的策略師表示，在美國相對強勁的數據，以及中國緊縮貨幣狀況下，美元可能將再受益一段時間，但這僅是週期性反彈。

由全球外匯策略主管 Hans Redeker 帶領的大摩團隊在報告中指出：「由於美國雙赤字擴大，美元可能再次面臨拋售壓力，美元暫時性的強勢狀態，將在夏季開始逐漸消失，長期熊市將再度出現，預計 2019 年底時，美元現貨指數將跌至 81。」