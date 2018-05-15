紐約匯市─美元收復早場跌幅 反彈上揚 本月以來亦呈現漲勢

美元週一收復早場跌幅，反彈上揚，結束了連續三天的跌勢。

本月以來，美元指數亦呈現漲勢。但分析師說，美元氣氛已轉成較為看空。

追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數上漲 0.1% 至 92.605。

上週五，美元指數連續第三天下跌，週線亦收低。但 5 月以來，美元指數上漲了 0.8%，今年以來亦上漲了 0.5%。

歐元下跌至 1.1942 美元。英鎊上漲至 1.3561 美元，上週五尾盤報 1.3542。

報導指出，加拿大，墨西哥與美國官員本週並無舉行會議的計畫，加元與墨西哥披索因而跌回早場漲幅。但投資人仍預期，本月將能達成北美自由貿易協定 (NAFTA)。眾院議長規定 5 月 17 日為達成協議的期限。

美元兌加元自低點反彈，報 1.2794 加元。美元上漲 0.6% 至 19.5431 披索。

雖然美元於下午交易中，反彈，但分析師仍預期美元高點已至。4 月及 5 月初，美元兌主要外幣上漲。4 月，美元指數上漲 1.9%，創 2016 年 11 月川普勝選以來，最大單月漲幅。然而，分析師認為，美元的漲勢係因空頭問補，而非基本面反轉。

克利夫蘭 Fed 銀行總裁梅絲特 (Loretta Mester) 說，美國央行可能必須升息至高於 3%。該談話抑制了美元週一的跌勢。