看走了眼押錯注 野村記取了那些美元逆轉勝的教訓？

歐元兌美元從 4 月中旬到上周下跌 4.5%，看空美元不遺餘力的野村證券分析師 Bilal Hafeez 做出檢討，從中總結一些教訓，並認為仍應做空美元兌日圓，主要是因美國令人失望的通膨數據以及尚未被市場消化的貿易戰風險。

Hafeez 指出，由於日元以及美元在新興市場下跌期間的表現，以及臨近聯準會實際升息，更加強做空美元兌日圓的意願。

對於美元先前意外走強，Hafeez 說，儘管貿易戰對美元來說是負面因子，但在實際上美元兌日圓的匯率卻上漲；對於歐元走軟的輕忽，市場過度看跌美元下，歐元反而遭到軋空。

Hafeez 也坦承，市場未足夠重視通膨率，4 月 17 日至 4 月 25 日期間，美國國債殖率飆升，10 年期美債殖利率從 2.83％上漲至 3.02％，啟動了美元強勁的走勢

十年期美債殖利率 (近一年以來表現)

此外，市場處於不穩定和風險時期，忽略了投資者緊盯日圓的事實，任何避險情緒都會讓這些部位放鬆，從而讓日圓走軟。同時，Hafeez 也低估了美國殖利率上漲對日圓的影響，成了在利差擴大下，成為美元兌日圓的驅動力。

但 Hafeez 也指出，由於日圓和美元在新興市場下跌期間的表現，以及美國臨近實際升息的時程，將更加深市場做空的意願。

而且，令人放心的是，在最近的新興市場外匯跌勢中，美元兌日圓表現相對持穩，且 5 月以來美國退出伊朗核協議，油價上漲，但美元並未出現上漲，這顯示日圓正在重新獲得資金「避風港」的地位。