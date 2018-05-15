〈每日外資外匯觀點〉美元軋空力道消散 短線空頭論調四起

美元淨空頭部位跌至 3 月以來最低

美元歷經近 1 個月的漲勢後，根據 IMM 的數據顯示，截至 2018 年 5 月 8 日，美元淨空頭部位跌至 3 月以來的最低水平，美元指數脫離 93 的高點後，技術面周線出現收長上影線的十字線，上漲動能衰竭，多家外資發出看空的論調。

美元指數周 K 線上周出現長上影線的十字線。

法巴銀行指出，美元軋空效應正在消退，儘管美債殖利率又蠢蠢欲動，但利差因素恐伯不敵投資人撤出美元。

摩根士丹利警告稱，美元反彈即將結束，但不會短期之內就立刻走低。

荷蘭國際集團也認為短期內美元可能已經觸頂，已經有初步跡象顯示，美元買盤狂潮已經消退，並預估美元指數可能回跌到 92。

荷蘭合作銀行 (Rabobank) 指出，過去幾個交易日中，由於美國 CPI 通膨數據低於預期，美元匯率從近期高點回落；而歐元在前 2 周大幅下跌後，多頭基本穩定，上個月歐洲央行會議並無發出鷹派論調，歐元區經濟數據疲軟，促成歐元走勢溫和的基調。

美元本周轉為防禦型走勢

豐業銀行分析師表示，美元本周轉為防禦型走勢，反映 10 年期美債殖利率在 3％附近停滯不前；而聖路易斯聯邦儲備銀行總裁巴拉德 (James Bullard) 對美債殖利率發出預警，如果聯準會持續升息，殖利率曲線可能在今年底或明年初就陷入反轉困境。

FXStreet 網站分析師 Omkar Godbole 指出，從技術面來看，美元指數已經失去上漲動能，5 日均線和 10 日均線已經變頭答下為走低，形勢有利於空頭。此外，美元指數上周周線收出長上影線的十子線，意味著上漲動能竭盡。

歐元兌美元挑戰重回 1.2 之上

在非美貨幣方面，豐業銀行認為，市場對義大利組成政府問題可能反應趨冷，歐元歐元兌美元上週下半周突破 1.18 阻力後，走勢平穩，短期有望續長，支撐位於 1.1940-1950 區間，並尋求進一步上漲至 1.2000 以上。

歐元兌美元挑戰漲回到 1.2 之上。

英鎊 4 月來到 2014 年 7 月以來高點後，多頭部位自此大幅回落，目前淨多單處於 2 月下旬以來的最低水平，淨多單減少主要反映英國央行 5 月升息預期的下降，此外，政治不確定也是一個因素。“