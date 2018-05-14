〈每日外資外匯觀點〉美元漲勢暫告結束 空倉雖降但仍高於歷史均值

美元空倉雖降 但仍高於歷史均值

德銀分析師表示，美元漲勢可能已經暫時結束，對通膨數據的預測只會導致美元反彈走勢停頓，幾乎不可能再像過去幾周那樣走強。

Malayan Banking Berhad 高級外匯策略師 Christopher Wong 也認為，最新美國 CPI、PPI 以及上周的薪資數據表現較為疲弱，因此給予市場提供喘息機會。

不過，麥格理策略師 Viktor Shvets 指出，市場對美元的持倉陷入極度看空，這可能會失控，爭論多空方向，更要關注倉位變動的幅度，近期美元投機性淨空倉已出現下降趨勢。

CFTC 美元多空單變化 圖片來源：Countingpips

美銀美林 4 月基金調查也顯示，美元空倉仍遠遠高於歷史均值，表明隨著這些倉位一旦平倉，美元還有更多上漲空間。

美元兌日圓週一 (14 日) 東京盤早盤在上升趨勢線 109.40 附近盤整，延續上周美國 CPI 公布後令人失望的表現，未能進一步突破 100，但已經吸引不少逢低買盤進場。

美元兌日圓日線走勢圖 (近三個月以來表現) 圖片來源：investing.com

儘管地緣政治發展並未提高投資人對風險的興趣，但陸續發布的企業盈餘讓人印象深刻，預期美股持續表現將支撐美元上漲。

野村證券：仍須謹慎看待美元兌日圓走勢

本周關注美國零售銷售額和日本 GDP 公布，可能會突顯美日利差擴大的主題，由於美國聯準會預定今年升息三次，因此零售銷售數據可能令市場大失所望。對於伊朗、北韓問題及美國和歐盟、中國貿易關係的進展，也須持續關注

但從技術面來看，FXStreet 首席分析師 Valeria Bednarik 認為，美元兌日圓的動能指標大幅下跌，預期中線進入看跌區域，相對強弱指標在 60 盤整附近，反映買盤興趣減弱，但非意味著即將下滑，下檔支撐 108.80 跌破即轉弱。