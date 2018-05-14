〈A股納MSCI〉A股入摩成份股本週敲定 外資鎖定白馬股加碼

MSCI 將於台北 15 日凌晨公布半年度指數調整的結果，這也是 A 股正式納入 MSCI 指數 (6 月 1 號啟動) 前最後一次成份股調整。MSCI 先前預計，納 A 初期約有 170 億美元的資金流入中國這個全球第二大股市，未來幾年可能會增加到 350 億美元。

按照 MSCI 宣布的 A 股納入方案為兩步納入：2018 年 6 月納入比例為 2.5%，9 月上調至 5%。據陸媒《投資快報》報導，歷史上 13 個新興市場在納入 MSCI 後 1 個月、3 個月、6 個月、12 個月股市上漲的機率均超過 60%。

新的成份股名單中哪些 A 股個股有望被納入？根據 MSCI 公司今年 3 月披露數據，潛在成份股為 235 檔。根據中金公司預計，大約有 229 檔 A 股此次或被納入 MSCI 指數體系，雙向進出變化所影響的個股可能多達近 100 檔。

(圖表取自彭博環球財經)

中金公司預計，潛在被新納入的股票主要集中在年初以來表現較好的板塊如醫療保健、消費品等領域，如片仔癀 (600436-CN)、通化東寶 (600867-CN) 、科倫藥業 (002422-CN) 等；而潛在被移出的標的則主要集中在表現較差的周期品、券商等板塊，如徐工集團、小商品城、銅陵有色 、國金證券等。

整體來看，預計納入樣本中權重排名靠前個股為貴州茅台 (600519-CN)、中國平安 (601318-CN)、招商銀行 (600036-CN)、海康威視 (002415-CN) 以及浦發銀行 (600000-CN) 等；較當前權重增加幅度最大的是片仔癀、通化東寶、科倫藥業；減權重最多的是貴州茅台、五糧液 、洋河股份和中國太保。

跡象表明，外資對 A 股的增持正在成為當下的市場趨勢。首先就是滬股通及港股通的流入速度。截至 5 月 8 日，滬港通北上累計淨買入資金已達 2429.95 億元，深港通北上累計淨買入達 1936.55 億元，均創出歷史新高。流入速度上，剛剛過去的 4 月份也詮釋著外資配置 A 股的急迫。以滬港通為例，今年 4 月份滬港通北上合計淨買入規模達 274.59 億元，成為自 2015 年 8 月該機制開通以來最大的淨買入月。

股票選擇上，以交通、消費為代表的白馬股成為了外資進入的主要選擇。例如滬股通持倉中，佔流通 A 股比例最大的前五家股票分別為上海機場、顧家家居、宇通客車 、恆瑞醫藥和方正證券，佔流通 A 股比例從 32.21% 到 14.64% 不等。