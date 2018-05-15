1500億美元！這是蘋果等巨頭可能被中美貿易戰斷送的年收入

美國時間5月13日上周日，特朗普發推稱，將幫助中興通訊「快速恢復業務」。次日投行Jefferies的分析師Edison Lee和TImonthy Chau就發布報告指出，特朗普政府可能不會切斷所有科技業貿易，而是會尋求中國讓步，「我們仍然相信美國將只會采取經過精心策劃的行動，考慮到美國科技企業的商業利益。」

上述報告估算，是無價美國大企業去年在中國市場的合計營業收入為1055億美元，佔這些企業全年總營收的23%。

如CNBC根據報告數據制作的下圖所示，這些企業包括：蘋果、英特爾、高通、今年4月將總部遷到美國的博通、微軟、思佳訊(Skyworks)、應用材料公司、英偉達、Qorvo、AMD、Finisar、Lumentum、羅傑斯公司、奧蘭若(Oclaro)、Macom、Acacia。

報告指出，如果計入惠普、戴爾等並未脫離中國市場收入的公司在內，這些美國企業合計在華營收約為1500億美元。

華爾街見聞注意到，上述企業之中，光纖設備公司Acacia去年30%的營收來自與中興的業務，提供高級無線設備和通信應用高性能RF解決方案的奧蘭若2017財年18%的營收來自中興，另一光纖廠商Lumentum今年3月才宣布以18億美元收購奧蘭若。同為光通訊領域制造商的Finisar也有中興這個客戶。

特朗普上周日發推後，本周一這幾家公司股價均走高，Acacia一度漲超16%，奧蘭若曾漲約7.5%，Lumentum和Finisar分別曾漲約5.5%和3.5% ，此後漲幅均有所收窄。最終Acacia收漲8.73%，奧蘭若、Lumentum和Finisar分別收漲2.92%、2.22%、1.03%。

當然，投資者不會因為中興事件有了轉機就認為中美走出了貿易戰陰影。

華爾街主編精選文章《中興事件轉機背後：商人特朗普為何決定放它一馬？》指出，特朗普周日發推不但「打臉」美國商務部的「處罰中興與中美貿易爭端無關」論，而且違背了「白宮不應插手司法進程與執法事項」的基本原則。這可能削弱財政部和商務部在執行制裁和制定貿易規則時的談判籌碼，也相當於在釋放「為了削減貿易貿易赤字，特朗普願意把任何事情都擺在談判桌上」的信號。

文章認為，接下來應關註劉鶴訪美、美國召開對中國產品征收關稅的相關聽證會，《南華早報》消息還提到王岐山可能下月訪美。

*本文來自華爾街見聞

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