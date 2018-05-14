〈A股納MSCI〉中國股市邁向全球 專家：水域安全 可以游了

中國股市將邁向全球。

6 月 1 日起，中國 A 股將正式入列 MSCI 成分股，包括貴州茅台釀酒公司 (Kweichow Moutai Co) (600519-CN)、國信證券 (002736-CN) 和其他 200 多家中國本土上市公司，引導 12 兆美元的投資。MSCI 將於週一公布入選的 A 股最後版本，使這些 A 股頓時列入國際退休基金、ETF 等資金的購買清單。

這對中國來說是一個重要的象徵性勝利，因為中國多年來一直渴望全球對其金融市場的認可，並讓人民幣成為更重要的國際貨幣。雖然外資對中國的一切仍有疑慮，自中國債務風險到國家干預、資金管控等，但多數外資仍積極提高對中國的曝險，畢竟中國龐大 13 兆美元的經濟體，其成長速度是美國的 2 倍。

Saxo Capital Markets 雪梨市場分析師 Eleanor Creagh 表示，「總體而言，中國 A 股加入 MSCI，標示中國金融市場自由化程度提高，代表了中國真正參與全球市場的新時代。」

Creagh 表示，雖然中國在 MSCI 新興市場指數中的初始權重僅僅 0.7％，但是隨著市場規則與國際標準一致化後，該權重可能會提高至 14％之多。

MSCI 公司預計，納 A 初期約有 170 億美元的被動資金流入中國這個全球第二大股市，未來幾年可能會增加到 350 億美元。

多年前就已經開始努力將 A 股納入 MSCI 指數。法人對進入便利性的擔憂阻止了早期 MSCI 將 A 股納入其新興市場指數和其他指數的努力。2013 年後，MSCI 將其納入審核名單，卻在年度諮詢得到投資者「不要」的回答，諮詢結果發現，投資者對中國的交易機制、稅務待遇和撤資規定充滿疑慮。

這些挑戰有許多依舊存在，2015 年，外資流失高峰達 5 兆美元時，中國允許半數以上上市公司暫停交易，卡死外資，現在中國也仍存有在市場混亂時出手干預的習慣。

交易暫停規則的進展成了 MSCI 是否進一步納入 A 股的先決條件，由於中國穩定地擴大中國本地與香港之間的股票聯繫，使國際投資者更容易擁有 A 股，交易系統的彈性也成了 MSCI 決定納入的重要因素。

中國多年來一直為加強全球融合奠定基礎，包括近來透過連結提高投資的日常交易限額，上個月外資透過股市連結採購中國本地股票的交易量也創下紀錄高點。

一些基金經理人一開始很可能會很掙扎，因為這些企業對他們來說很陌生。投資技術集團公司 (Investment Technology Group Inc.) 追蹤的 200 多家非中國機構投資者中，只有 70 家在過去 5 年交易過中國上市股票。然而，外資獲得了一個以股票連結試試中國 7.6 兆市場水溫的機會，根據香港交易及結算所公司的數據，目前上海受歡迎的股票包括券商和機場營運商。

雖然全球基金經理人常在紐約和香港交易所投資中國股票，例如阿里巴巴和騰訊控股等，但中國國內市場可以接觸到更廣泛的企業團體，這些是受惠於消費者導向經濟體的企業。從價值角度來看，現在進入市場的時機不差，相較於中國海外上市股票的價格，中國本地股票價格接近歷史低點。

香港馬可波羅純資產管理公司首席執行官 Aaron Boesky 表示，A 股納入 MSCI 的重要性是向機構發出進入中國本地市場的訊號，因為 MSCI 已經認同且滿意中國的監管環境、流動性環境以及會計準則。

「這水域安全，可以游了！」他說。