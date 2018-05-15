事欣科墨西哥新廠Q4投產 雙率仰攻 今年營運挑戰上市後高峰

IPC 廠事欣科 (4916) 致力提升獲利，其墨西哥新廠預計第四季投產，將有效降低生產成本，提升毛利率與營業利益率。法人評估，在國防、博弈雙引擎，加上旗下工具機廠恩德 (1528) 與總格挹注下，事欣科今年營運挑戰上市後高峰。事欣科位於墨西哥的生產基地因廠房租約將到期，今年初已於現址附近另覓空間更大的廠房用地，為新產能擴張作準備；另除規畫目前墨西哥產能及人員配置之平行遷廠事宜外，亦規畫將位於 LAS VEGAS 生產基地所屬機構件等 (如金屬成型等) 需要較多人力成本之製程遷往墨西哥新廠，優化集團生產配置及營運管理之效能，以升集團獲利能力。



該公司近年透過整併的方式快速擴張營業規模，除了很早就在美國拉斯維加斯設立後段組裝廠，以貼近客戶需求之外，也透過併購美國公司的方式，強化其航太、國防業務的能量，建立起競爭門檻，如今在美國總統川普美國優先口號下，這些布局受益匪淺。



今年將是事欣科收割的一年，預估受惠集團整併以及國防、博奕客戶訂單逐季增溫的效益，加上子公司恩德、孫公司總格受惠工具機產業復甦，今年可望挑戰上市後的營運高峰，而第四季墨西哥新廠投產之後，對其獲利率的提升幫助不小，中長期展望偏多。