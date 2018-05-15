特斯拉上海公司獲批 多家國内廠商入選産業鏈

距特斯拉CEO馬斯克在財報會議上談及特斯拉將在中國興建超級工廠一周後，特斯拉(上海)有限公司獲批成立。

5月14日下午，證券時報記者從國家企業信用信息公示系統查詢獲悉，特斯拉(上海)有限公司(特斯拉上海)已於5月10日獲得了上海浦東新區市場監管局核發的營業執照。新成立的公司註冊資本為1億元，股東是TESLA MOTORS HK LIMITED(特斯拉汽車香港有限公司)，出資比例為100%。

相關信息還顯示，特斯拉中國區總裁朱曉彤為新成立的特斯拉上海法人代錶、董事長兼總經理。特斯拉上海的主要人員還包括張靜、Todd Andrew Maron(託德·安德魯·馬龍)兩位董事，以及一位監事Marc Jesus Cerda (馬克·傑西·賽達)。

不過，對於仍陷於虧損併且拒絕融資的特斯拉而言，要在中國再興建一個新的超級工廠，資金上亦面臨挑戰。據了解，首座特斯拉超級工廠設在美國内華達州，特斯拉已累計投資50億美元用於建設費用，除特斯拉外，全球鋰電池主要供應商松下也是該工廠的主要投資方。

5月3日特斯拉公布的2018年第一季度財報顯示。特斯拉第一季度營收為34.09億美元，高於去年同期的26.96億美元;淨虧損為7.85億美元，是去年同期淨虧損3.72億美元的兩倍，創下了歷史虧損的最高紀錄。在財報電話會議中，當被問及特斯拉是否需要融資時，馬斯克回應稱“不，我特别不想。”他認為特斯拉Model 3已經度過了生産瓶頸，在第三、四季度會實現高度盈利，特斯拉的經濟危機就會得到解決。

對特斯拉未來在中國建廠的前景，不少國内外機構持樂觀態度。華爾街某機構分析師亞歷山大·波特錶示，預計未來中國將成為特斯拉的最大市場。數據顯示，2017年，特斯拉在中國市場共售出14883輛電動車，在中國電動車市場佔據了3%的份額，來自中國市場的營收佔到特斯拉總營收的大約17%。

華創證券近期在研報中認為，中國作為全球最大的新能源汽車市場，特斯拉需要中國，而中國新能源汽車産業也需要特斯拉。除産品更易被國内消費者所接受以外，特斯拉龐大的供應鏈採購或將因生産工廠設立在中國而越來越多向中國遷移，如蘋果産業鏈越來越高比例中國化一般。當前國内除傳統汽車零部件産業鏈非常健全以外，已構建了在全球市場都具有競爭力的新能源汽車三大電(電池電機電控)的産業集群。國内動力電池和電池材料環節多個公司，已經在市場化競爭中證明其所具有的世界級競爭力。

從目前情況看，特斯拉的車身裝配件供應商來源以北美、日本以及中國台灣相關企業為主。在電池系統、零部件系統、鋰電設備等方面，A股上市公司旭升股份(603305-CN)、鴻特精密(300176-CN)、天汽模(002510-CN)、海達股份(300320-CN)、威唐工業(300707-CN)等國産零部件供應商也進入了特斯拉産業鏈。

來源：證券時報網

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