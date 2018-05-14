貴陽出台多項房地産調控政策

新華社5月14日消息，貴陽市人民政府近日發布正式文件，出台了包括3年内不得轉讓新建商品住房，限製多次反復申請公積金貸款，嚴打“首付貸”“假按揭”等市場違規行為等房地産調控政策。

貴陽市要求，各區(市、縣)和開發區需結合商品住房消化周期，調整住宅用地供地規模、結構和時序;建立房價與地價聯動機製，嚴防地價過快上漲;多舉措加快商品住房項目建設和上市節奏，盡快形成市場有效供應。同時，還將加快培育和發展租賃市場的工作力度。

在嚴格限製投機炒房行為方面，新政策要求在貴陽市購買的新建商品住房，3年内不得轉讓;各銀行業金融機構將嚴格執行個人住房貸款最低首付比要求、首付資金真實性檢查、償債能力審查等要求，嚴厲打擊“首付貸”“假按揭”等行為。

住房公積金政策也有所調整。申請住房公積金貸款的繳存職工及其配偶不能提取住房公積金用於追加該套住房的首付。職工家庭已辦理過一次住房公積金貸款的，需在結清滿一年後方可再次申請住房公積金貸款。

貴陽還將多舉措進一步加大對房地産市場秩序專項整治力度，嚴厲打擊房地産企業和中介機構違法違規行為。對捂盤惜售、投機炒作、虛假宣傳、違規銷售、哄擡房價等違法違規行為堅決予以查處。

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