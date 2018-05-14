【大行報告】工銀國際：美國通脹確證全球真實普遍復蘇

工銀國際發表研究報告指，“亂花漸欲迷人眼”，全球復蘇之春來臨之際，宏觀經濟變化紛至叠出。“舉一綱而萬目張”，該行認為，宏觀變化越是紛繁，越需要精準捕捉變化的核心，從本源推演全球變局；宏觀變化越是雜亂，越需要深度剖析變化的細節，從微瀾前瞻未來風向。當前，本輪美國通脹的上行正是全球經濟大變局的風向標，不僅確證全球真實普遍復蘇，亦有望催生全球新一輪通脹周期，引導全球“真加息”周期提速，重塑全球風險重心。緊盯這一風向標，把握復蘇之春的結構性投資機會，規避迅速轉移的風險重心，將是今年全球投資乘風而起、趨利避害的關鍵所在。

報告稱，5月10日公布的數據顯示，美國4月份CPI同比上升2.5%，較前值提高0.1個百分點，符合市場預期。這與3月份觸及政策目標的PCE同比增速相互驗證，錶明美國通脹上行動力進一步鞏固。與以往不同，本輪美國通脹上行主要源於實體經濟的改善，而非貨幣寬松的幻覺，確證了全球復蘇之春的真正來臨。

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