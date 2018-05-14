川普推文儘快讓中興恢復業務 官方陸媒：新決定值得歡迎

美國總統川普於台灣時間 5 月 13 日夜晚突然在 twitter 表示，正與中國國家主席習近平共同努力，令中興通訊 (0763-HK) 儘快恢復業務。稱中興有太多的工作職位流失，並已告知商務部要完成這項工作。中國官方陸媒《環球時報》今 (14) 日的社評讚揚川普的新決定值得歡迎。

川普推文儘快讓中興恢復業務。 (圖：川普 twitter)

美國商務部 4 個月宣佈禁止美國公司在 7 年之內向中興出售產品，導致中興業務幾近癱瘓，在中美之間和全球範圍內激起軒然大波。美方處罰中興的理由受到普遍質疑，認為這是美國為配合對華貿易戰打出的一張牌。

《環球時報》的社評指出，無論美方當時做那個制裁是出於什麼原因，川普總統的最新宣佈是值得歡迎的決定。中興的產品中使用了包括芯片 (晶片) 在內的大量美國產元件，很難迅速全都找到替代品。如果川普的最新表態很快得到落實，有 8 萬員工的中興通訊將避免「休克」。

值得一提的是，恢復對中興的供貨既有利於中興和它的美國供應商，也將有利於維護美國的商業信譽。

據彭博數據顯示，川普推文發酵，中興的中國供應商摩比發展 (0947-HK) 今 (14) 日股價旋即開高 10%，報港幣 0.99 元；此後一路暴漲，截至下午 2:00，摩比發展股價已來到港幣 1.20 元，暴漲了 34.44%。

摩比發展下午 2:00 股價暴漲 34.44%。

社評指出，中興與美國的官司由來已久，它由美國司法部和商務部主導，中興肯定申辯不過美國政府。最後僅因中興是否按照雙方約定扣罰了其幾十名員工的獎金這麼一點爭議，就對其祭出「絕殺令」，這無論如何在情理上都講不通。

且不說中興作為美國上游半導體產品的大買主，其被制裁意味著美國相關公司的多大損失，華盛頓這樣做還會嚴重動搖美國公司的外國商業夥伴們的安全感。但制裁中興傳遞給外界的信號，就是「要整死你，而且連講理的機會都沒有」。

如果華盛頓那樣做是為了對華貿易戰「敲山震虎」，一些外國公司就更感覺不妙了。因為與美國公司合作，意味著它們隨時可能成為國家間衝突的替罪羊。

社評說，一旦對中興的處罰真正執行下去，將是對產業佈局全球化的一次沉重打擊。現在幾乎沒有哪個大公司的產品完全使用本國產零配件，全球採購已很通用，美國所有大公司都因此而受益。

中國這些年晶片產業沒有發展起來，重要原因之一是信賴美國供貨的穩定性。美國「絕殺中興」強烈震動了中國社會，「必須發展自己的強大半導體工業」一時間成為中國人中間前所未有的痛悟。可以肯定地說，這種痛悟必將轉化為中國半導體工業的空前動力。

社評認為，川普的新決定應當說來得及時，至少為人們分析美國意圖設置了另外一個觀察角度。希望無論中美兩國之間的貿易糾紛，還是涉及具體公司的衝突，都以公平公正的方式加以解決，不採取極端行動。美國作為第一大經濟體和全球經濟鏈的最上游，它應當向世界貢獻確定性。

經貿夥伴們不能提心吊膽地同美國做生意、搞合作，美國應當讓那些夥伴安心、放心。社評說，期待川普上述推文所說的決定能夠無條件的快速落實，而不是美方在當前條件下拋出的另一個籌碼。