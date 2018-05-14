中興抗議處罰過重 向美提暫緩銷售禁令 美商務部未回應

中興通訊 (0763-HK) 早前因未有遵守與美國政府達成的和解協議，於 4 月中被美國商務部頒下為期 7 年的禁令，期內美國公司不能向中興出售零件及提供技術。據外媒報導，中興向美國相關部門表示，集團未能遵守和解協議，是因為內部控制失誤，並不存在系統性欺騙的計畫。

中興通訊並抗議美國政府所作出的銷售禁令處罰過重，申請暫緩執行禁令。美國商務部正在評估中興通訊的要求，截至 12 日為止，暫未作出回應。

《星島日報》報導，中美兩國 5 月初就貿易問題進行了第一輪的談判，中國亦趁機就中興一事向美國提出嚴正交涉。第二輪的談判本週將於美國進行，預料會繼續就中興事件進行磋商。

中國國務院副總理劉鶴將會訪美，惟官分仍未正式公布確實會面時間。消息指出，最終會面日期要視乎中美官員的預備談判是否取得進展，劉鶴原定本周訪美的計畫有機會延遲一周。

事實上，中興被下禁令至今接近 1 個月，中興仍在尋求解決方案，並向美國相關部門提出暫停執行拒絕令的申請，以及提交更多補充資料。

不過，中興的業務明顯受影響，更於上週三 (9 日) 發公告指，其主要經營活動因拒絕令的影響已無法進行。

中興去年承認違反美國對伊朗的制裁措施，雙方達成和解協議，中興須向美國政府支付 8.9 億美元罰款，另暫緩繳交 3 億美元罰款。於今年 4 月，美國商務部裁定中興違反和解協議，並對其作出更嚴厲的處罰。

中興在 4 月底公布的第 1 季財報是在假設美國禁令對公司今年第 1 季沒有產生影響的前提下編制。在沒有考慮美國 7 年封殺影響的情況下，中興通訊今年第 1 季獲利保持了穩健成長。但中興指出，美國的制裁對公司生產經營產生重大不利影響，尚無法準確評估預測。

中興通訊是美國第四大手機銷售商，在美國的市占率達 9.5%。自美國商務部 4 月宣布禁令以來，中興通訊在香港和深圳進行交易的中興股票，都已經暫停交易。

日前，該公司宣布 5 月暫停主要營運，該公司高層 11 日表示，去年付給 211 家美方供應商至少 23 億美元。