廣汽集團(02238-HK)半日上升4% 與豐田汽車有關嗎？

高盛看淡吉利汽車(00175-HK)、華晨中國(01114-HK)、廣汽集團(02238-HK)與東風集團(00489-HK)，4隻股份半日收報分別為24.1元(升2.335%)、15元(升2.65%)、14.8元(升4%)與8.82元(跌0.339%)。

高盛將吉利汽車從「確信買入」評級中剔除，仍維持「買入」評級，目標價下調16%至26.26元。將華晨中國(01114-HK)評級調低，由「買入」降至「中性」，目標價由28.72元下調至13.99元，大幅調低51%，因進口車關稅調低使本土製造的寶馬銷量及定價受將廣汽集團(02238-HK)目標價調低32%，由25.35元降至17.21元。從4間公司於上午的走勢，市場對於高盛觀點不大認同。

廣汽集團股價最靚，也許還有另一消息支持，正訪問日本的中國國務院總理李克強在日本首相安倍晉三及豐田社長豐田章男等陪同下，參觀位於北海道的豐田汽車零部件工廠，聽取有關電動汽車等尖端技術介紹。日本政府官員表示，考察豐田工廠是由中方提出。

廣汽集團是豐田汽車在華主要合作夥伴，雙方於2004年9月1日在設立廣汽豐田汽車，各持50%股權。

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