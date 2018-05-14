【大行報告】交銀：4月乘用車銷量超預期 首推買入吉利和華晨

交銀國際發表汽車行業研究報告稱，中國汽車工業協會公布4月份汽車批發出貨資料。4 月汽車銷量同比增長11.5%至230萬輛，乘用車出貨量同比上漲11.2%至190萬輛。按乘用車類型計算，轎車、MPV、SUV及跨界車的批發出貨量同比變動為10.8%、-4.6%、18.3%及-30.7%。受到SUV 同比增長12.9%的推動，年初至今的乘用車銷量同比微升4.5%。商用車4 月銷量保持增長，同比上升13.0%。新能源汽車的銷量同比上漲140.0%至8.3萬輛。按新能源汽車類型計算，電池能源車和插電式混合動力車的銷量分别為6.56萬輛和1.71萬輛，分别同比大增129.7%和188.6%。年初至今的新能源汽車銷量同比上漲149.2%至22.5萬輛。

該行指，4月份豪華車銷量依然強勁。根據全國乘用車市場訊息聯席會的資料，豪華車銷量同比增長17%，超過整體乘用車的銷量增長。國産品牌的銷量同比增長12%，主要合資品牌的銷量則同比回升6%。整車廠銷量方面，吉利和上汽(600104-CN)繼續保持領先，銷量分别同比上漲47.5%和39.7%。總的來說，該行認為4月份的銷量資料好於市場預期。

受惠4月份北京車展上推出的新車型，交銀預計5月份乘用車銷量將繼續向好。大部分新車型將於5月上市，認為有助提高其銷量貢獻。該行維持行業領先評級，首推買入吉利(00175-HK)和華晨中國(01114-HK)。預期吉利在新車型貢獻的推動下，銷量增長將保持強勁，同時預期強勁的豪華車需求將有助維持華晨中國的盈利增長。

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