國泰金旗下國壽拚綠能！烏日物流園區太陽能系統4月併聯發電

國泰金 (2882) 旗下國壽與永聯物流、開陽能源三方結盟，攜手推動建置國壽不動產的第二座太陽能光電場，規劃在台中高鐵旁的烏日物流園區 3300 坪屋頂上架設太陽能光電系統已於今年 4 月併聯發電，裝置容量約 1.4MW，預計年發電量可達 162 萬度。去年底國壽於桃園大園物流園區屋頂太陽能案場掛錶發電後，積極規劃台中烏日物流園區，在永聯物流協助及開陽能源專業團隊的努力下，今年 4 月完工掛錶開始發電，成為集團不動產第二處太陽能光電系統啟用發電實例；另外，目前在桃園市楊梅物流園區屋頂太陽能案場已開始進行設計前置作業，有望在下半年投入發電行列。



此次，架設太陽光電系統之烏日物流園區基地座落於台中高鐵特區，在屋頂太陽能光電案場併聯發電後，每年約可支應約 445 戶家庭用電，減少約 1,031 公噸之碳排放量，相當於 2.6 座大安森林公園之年吸碳量。



過去一年多來，國壽結合太陽能產業的策略合作夥伴，先後成立了新日泰能源、泰旭能源及開泰能源，已建立完整的太陽能投資評估流程，除了使用自己的建物為綠能發電外，也希望承租國內優質企業的屋頂來興建太陽能電站。