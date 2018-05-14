台股擺脫連7賣 外資上週買超金額亞股之冠

美元指數上周突破 93，創今年來新高點，隨後回落至 92，受惠美元回穩，外資上周對亞股賣超幅度趨緩，其中更連續三天買超台股，台股上周單周獲外資買超 1.34 億美元，居亞股之冠，單周累計漲幅達 3.13%。

觀察今年外資買賣超狀況，以外資買超來看，亞股中印度獲外資 7.17 億美元買超，金額最高，而大選剛落幕的馬來西亞以 6.36 億美元緊追在後，越南則為 4.86 億美元。若以股市表現來看，除了印尼和菲律賓均逾 5% 跌幅外，其餘股市全數正報酬，尤其越南以 6.16% 漲幅遙遙領先。

摩根亞太入息基金產品經理張致寧表示，最近亞股大幅波動的主因，是受到強勢美元的衝擊，美元指數近期因利差擴大、空頭部位回補、新興市場雜音升高而升至半年新高，加大外資流出亞洲態勢，近 1 月亞洲主要國家貨幣兌美元全數走貶，例如印度與印尼等地匯價修正幅度較大。

不過，接下來本周 MSCI 將進行半年度調整，其中確定 6 月份首度納入 A 股的名單，且中國經濟數據仍維持穩定增長，在中國穩定的經濟動能和持續調整宏觀發展方向之下，也未亞洲市場提供穩定的支撐。

至於台股部分，台股今 (14) 日在鴻海領軍下，衝過 10900 點關卡，盤中大漲百點，上演今年來次長的連 7 紅。富蘭克林華美傳產基金經理人楊金峰表示，上周外資已轉賣超為買超，有助激勵台股反守為攻走勢，惟因國際貿易情勢、中東地緣政治等不確定因素，將可能形成台股上檔壓力源，建議投資人多加留意。