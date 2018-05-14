人力成本＋營所稅提升 王品Q1獲利年減逾四成 EPS 1元

受到人力成本上升及營所稅提升影響，王品 (2727) 第一季稅後淨利 0.77 億元，年減逾四成，每股稅後盈餘 1.00 元。王品表示，今年兩岸人力成本同步上升，再加上台灣營所稅調升 3%，餐飲市場競爭格外激烈，但集團逆勢加強既有品牌力的投資力度，也在兩岸研發推出新品牌，為集團長期發展紮根。王品第一季合併營收 40.8 億元，較去年同期微幅減少 0.37 %，台灣事業群營業額為 22.9 億元，年增 0.01%；大陸事業群在店數較去年同期減少下，營業額為新台幣 17.9 億元，年減 0.85%。



王品分析，第一季運營狀況，台灣事業群因為 1 月受限農曆春節較晚、聚餐效應推遲；2、3 月原有品牌力的投資，受到消費者肯定，進一步帶動新品牌，營運狀況穩定，出現 3 月淡季不淡的良好表現。在中國大陸，外賣外送市場蓬勃，王品大陸事業群也積極強化品牌力，跨業進入外賣外送市場，逐漸看到成效。



展望第二季，王品指出，4 月兩岸合併營收 12.9 億元，年增 7.81%，創 4 年來，4 月年增率最大增幅。台灣事業群受惠 25 周年品牌效益發揮、清明連假帶動聚餐效應，4 月營收創 7.5 億元佳績，較 3 月成長 2.95%，年增 7.8%，也創下 5 年來最佳成績；大陸事業群在新品牌三哇造面、舞漁的加入，及增長品牌鵝夫人展店，有效挹注營收來到 5.4 億元，年增 7.81%。

