SUMCO指矽晶圓缺貨至少延續到2021年 環球晶、台勝科、合晶股價飆漲

矽晶圓供給嚴重吃緊，全球龍頭廠日商勝高 (SUMCO)，釋出矽晶圓缺貨至少到 2021 年，不是 2020 年，在此產業大利多訊息公布後，本土三大矽晶圓供應商的環球晶 (6488)、台勝科 (3532) 、合晶 (6182)，今早股價大漲慶賀。矽晶圓因多年來未有大幅擴產，加上 8 吋與 12 吋晶圓代工廠的擴產，導致矽晶圓缺貨情況嚴重，更是已經連續大漲，而原先業界均預期，此缺矽晶圓的缺貨潮會到 2020 年，但全球龍頭廠 SUMCO 近日法說會中揭露，缺貨潮恐延續到 2021 年。



就產業情況部分，SUMCO 提到，第二季進入半導體生產鏈傳統旺季，矽晶圓缺貨問題有惡化跡象，8 吋和 12 吋銷售上也仍舊是採取配銷 (allocation) 方式。而 10 吋報價去年上漲二成，今年也會再調漲二成，且 2019 年還會繼續漲。



8 吋方面，因取得新設備不易，難以擴產，產業恐會處於長期缺貨狀態，至於 6 吋矽晶圓雖然現在也供不應求及價格調漲，但中長期前景較不明朗，另外也提到，缺貨問題可能不只到 2020 年，甚至 2021 年都會缺，目前已經開始和客戶就 2021 年的產能分配問題。此外價格方面，至少到 2020 年，售價每年漲二成，已經成為業界共識。



而基本面表現來說，環球晶第一季每股淨利 6.36 元，今年至少大賺超過 2.5 個股本，台勝科第一季每股淨利 1.45 元，以減資後股本計算，今年有望賺逾一個股本，另外合晶第一季每股淨利 0.51 元，今年獲利彈升幅度也甚為可觀。