環球晶建功 中美晶首季EPS 1.23元 今年拚電廠裝置目標100MW

中美晶 (5483) 公布首季財報，單季合併營收 168.91 億元，毛利率 27.47%，營業利益率 19.7%，本期淨利歸屬母公司業主 7.13 億元，每股稅後盈餘 1.23 元，約去年每股盈餘 1.8 元的 68%，當中半導體子公司環球晶圓 (6488) 首季稅後盈餘 27.79 億元，每股稅後盈餘為 6.36 元，成為中美晶身處慘澹太陽能產業獲利的關鍵。環球晶成為中美晶小金雞，挾著 12 吋矽晶圓缺貨，接單能見度已經到 2020 年，今年營運優於去年，抵銷掉太陽能矽晶圓營運壓力，中美晶銀行負債為 177 億元，但持有金約 282 億元，淨現金部位高達 100 億元。



中美晶表示，配合台灣政府綠色能源推廣，持續規畫開發投資大型地面型電廠及漁業經營結合的光電設施系統，將更多元擴展與積極成長。



日前中美晶總經理徐秀蘭表示，不會再做太陽能矽晶圓投資，只會攜手策略夥伴擴大電廠投資，電廠裝置量為 98MW，今年以 100MW 為目標，一座電廠持有兩年就會考慮進行處分。