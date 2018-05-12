〈觀察〉大立光營收動能回升 毛利率是否同步上揚值得留意

大立光 (3008-TW) 4 月營收達 34.67 億元，月增 10.33%，營收回溫速度超越法人預期，股價也在 3000 元大關止跌，並反彈到 4000 元水準，在蘋果新手機銷售量不振的同時，大立光可能承接中國大陸廠商訂單支撐稼動率，不過風險也相對而產生。

蘋果今年兩度通知供應鏈下修出貨量，相對中國大陸手機華為、OPPO 及 Vivo 等也加速推出旗艦機種搶市，明顯要趁此市場空檔擴大市占，並對包括光學元件在內等手機零組件包含設計、規格，推出頂級規格，藉此克敵制勝。

對手機光學元件廠而言，通常有兩種狀況，一是規格「置頂」後，看設計、開發的狀況若無法達成，就一步一步向下調降規格；另一種狀況則是正常開發規格，但一步一步向上疊加更多硬體規格，這兩種狀況，由於規格變來變去造成不確定性增加，也影響光學元件廠在開發甚至組裝階段的模具、治具耗損極大，生產良率也難有效提升，進而影響毛利率。

以去年大立光第 2 季財報來看，大立光 2017 年第 1 季營收 108.07 億元，毛利率衝上 70.94% 歷史高檔，第 2 季營收成長到 113.14 億元，但毛利率卻下滑到 66.68%，足足較第 1 季減少 4.26 個百分點，成為去年各季度毛利率的最低點，每股純益 35.14 元也較第 1 季的 36.1 元下滑。

大立光已公布今年第 1 季業績，營收 88.77 億元，較上季與去年同期皆下滑，毛利率 63.33%，稅後純益 40.19 億元，每股純益為 29.96 元，毛利率減少主要在於生產良率下滑及營收規模縮小造成，不過 4 月營收回升，且 5 月還會更旺，去年出現過的狀況值得密切觀察，只是今年雙方製造廠與淡季裡與客戶端磨合狀況是否能有改善，值得後續觀察。