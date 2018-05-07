大立光4月業績優 股價一度衝漲停觸及4000元關卡

大立光 (3008-TW) 公布 4 月營收達 34.67 億元，月增 10.33%，營收回溫速度優於市場預期，今 (7) 日早盤滾出逾 1200 張大量，盤中一度攻上 4000 元漲停價位，並帶動手機鏡頭光學族群玉晶光 (3406-TW)、亞光 (3019-TW)、光耀科 (3428-TW) 股價走高。

證券分析師黃漢成指出，大立光 4 月營收谷底回溫，後續可望一路向上，加上外資與投信回補持股，帶動族群股價成為今日台股盤面亮點。

大立光 4 月營收為 34.67 億元，月增 10.33%，年減 6.01%，累計前 4 月營收為 123.45 億元，年減 14.84%，顯示營收在 4 月獲中國大陸手機客戶群華為、OPPO 及 Vivo 拉貨加溫的加持下，加上生產良率提升，帶動營收成長，由於 4 月營收上揚，5 月將維持相同水準，第 1 季營收可望較第 4 季成長 15% 以上。

大立光上週獲三大法人買超 578 張，其中外資買超 459 張最多，黃漢成說，外電消息指出，美國股神巴菲特大力加碼蘋果股票，顯示其對蘋果後市看好，可預期隨著美國股市上漲，將進一步帶動台股蘋概股重返市場主流。

受到大立光大漲帶動，玉晶光早盤股價也上漲 5%，亞光漲逾 3.5%，光耀也上漲近 1%。

大立光今年第 1 季營收 88.77 億元，毛利率 63.33%，季減 8.39 個百分點，年減 7.64 個百分點，稅後純益 40.19 億元，季減 53.31%，年減 29.76%，每股純益為 29.96 元，對於毛利率減少，主要在生產良率下滑及營收規模縮小造成。