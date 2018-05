OEM業務仍為營運動能 法人估東陽今年營收成長5-10%

汽車零組件廠東陽 (1319) 由於規模經濟效應持續顯現加上新產能穩定開出,且中國轉投資的營運狀況持續好轉,法人估,東陽 AM 事業今年營收年增 5%,台灣 OEM 有機會年增 5%,中國 OEM 則年增 10%,整體合併營收成長 5-10%。東陽第一季受到新台幣升值,業外匯兌損失約 5200 萬元及北美 AM 市場需求持平,單季營收年增 3.21%,稅前盈餘約 7 億元,年增 8%,因國內稅制改變影響,稅後盈餘約與去年同期持平。



以目前訂單能見度來看,法人指出,5 月整體 AM 業務的營收回升,東陽第二季營收較首季小幅下滑或持平,由於新台幣匯率近期走貶對於第二季獲利正面挹注。



東陽 OEM 業務仍是成長主要動力,前 4 月 OEM 業務營收年增 18.31%,其中台灣成長 29.13%,成長主因仍是外銷訂單持續增加,但因去年下半年基期較高,預估今年台灣 OEM 業務營收年增約 4%。



中國第一季營收年增 13.29%,由於 2018 年新車款訂單將陸續增加,且持續切入其他車廠及提高滲透率,預估今年中國 OEM 業務營收將可年增一成。



東陽目前在大陸擁有 19 個 OEM 廠及 1 個 AM 廠,2017 年中國轉投資獲利貢獻 5.61 億元,年增 28%,今年首季獲利貢獻 1.56 億元,年增 3%,法人估,今年中國轉投資有機會成長 10%,是帶動營運成長的主要動力來源。